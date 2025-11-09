Dona de loterias, Caixa enfrenta o dilema de operar bet contra vontade de Lula e ministros preocupados com efeitos no Bolsa Família

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Caixa teve lucros de mais de R$ 260 milhões com suas apostas, mas aposta no potencial de uma com seu nome para ampliar receitas no setor online.

Dona de 10 modalidades de sorteios além da tradicional Loteria Federal (loteria tradicional de bilhete) lançada em 1962, a equipe da Caixa Econômica Federal tem um encontro marcado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana que vem, após retornar de Belém (PA). Será quando o presidente da Caixa, Carlos Vieira, vai dar explicações sobre o projeto de lançar uma bet do banco marcada para este mês.



O presidente é contra. E Lula e Vieira devem ter uma dura conversa para bater o martelo sobre o futuro do projeto. O plano da Caixa era anunciar a plataforma de apostas ainda em 2025, para que o sistema entrasse em operação no ano que vem, mas o projeto enfrenta resistências.



Alerta do TCU



Especialmente depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que integrantes de famílias com algum beneficiário do Bolsa Família transferiram R$ 3,7 bilhões para casas de apostas, em janeiro de 2025, o que correspondeu a 27% dos R$ 13,7 bilhões distribuídos pelo programa no primeiro mês deste ano.



Existe dentro de vários ministérios uma forte reação a entrada da Caixa no segmento de bets a despeito de ela já estar no setor de apostas com suas dez loterias e mais a Federal.



Lula e o presidente da Caixa Econômica Federal. Carlos Vieira. - Divulgação

Jogo oficial



E o negócio de jogos para a Caixa é muito bom. Em 2024 a caixa arrecadou R$25,9 bilhões com seus jogos, pagou R$8,8 bilhões em prêmios e repassou R$12,1 bilhões a dezenas de instituições. Apenas a Mega-Sena, que foi responsável por 44,2% das receitas da Caixa, rendeu R$ 115,8 bilhões à instituição.



O projeto de uma, desenvolvido em parceria com a gigante internacional IGT, mira uma arrecadação de R$ 2,5 bilhões já em 2026. E seria a entrada do principal banco público do país em um setor que cresce rapidamente, mas que ainda enfrenta desafios regulatórios e de fiscalização.



Debate ético



Mas a proposta abriu um debate sobre os limites éticos da participação de instituições financeiras públicas em atividades de betting e jogos online.



Ninguém duvida do potencial econômico do negócio, mas no caso de uma bet de um banco do governo exige atenção redobrada em relação à governança, compliance e proteção dos consumidores, especialmente em um ambiente ainda em construção regulatória no Brasil.



Concorrência privada



E são questões perturbadores como o modelo da Caixa pode afetar a concorrência com plataformas privadas e o sistema financeiro e qual o papel do compliance e da governança em proteger a reputação institucional.



Do ponto de vista operacional, a Caixa seguiu a Lei 14.790/2023, criada justamente no Governo Lula, que estabelece que as apostas de quota fixa são uma modalidade lotérica.



Processo legal



Embora o Governo Federal, nos últimos tempos, tenha adotado discursos críticos em relação às bets, a Caixa, com a sua expertise na área, desponta como mais um relevante player nesse mercado. E a Caixa seguiu exatamente a cartilha da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda e responsável por regulamentar a matéria.



Mas a questão da Caixa ser também o agente pagador dos programas sociais do governo levanta questões éticas. Porque compete à Caixa administrar e prestar os serviços das loterias, além de ser instituição financeira auxiliar na execução de políticas do Governo Federal.



Debate interno



Se internamente a entrada da Bet da Caixa já estava levantando questionamento, o comunicado do TCU afirmando que concluiu existir “elevado risco” de que contas de núcleos familiares atendidos pelo Bolsa Família estejam sendo utilizadas para fraudes com apostas e outras práticas ilegais deu munição para que o presidente vete essa operação .



Para entidades como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) a decisão da Caixa Econômica Federal de lançar uma plataforma de apostas online deveria causar mais do que estranhamento, deveria causar repúdio.



Loterias da Caixa. - Divulgação

IDEC critica ação



O Idec lembra que a instituição, que há mais de 160 anos simboliza a presença social do Estado brasileiro, agora se coloca no mesmo mercado de empresas que lucram com o vício, a ilusão e o endividamento.



A CNC que representa o comércio fez um estudo que evidencia as perdas de arrecadação fiscal e os impactos socioeconômicos relacionados ao avanço das apostas on-line estimando que em 2024, os brasileiros destinaram cerca de R$ 68 bilhões a essas plataformas, redirecionando recursos que poderiam ser aplicados no consumo de bens e serviços, beneficiando setores produtivos como o comércio varejista. E que com isso foi perdida uma arrecadação adicional de R$ 5 bilhões em impostos.

Bets ilegais



Para complicar, o próprio Ministério da Fazenda tem que conviver com as pessoas que não contam com uma licença federal para operar legalmente no Brasil. São marcas de casas de apostas autorizadas a funcionar em razão de determinação judicial, publicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.



O problema é que as bets são um sucesso. O mercado legal de apostas esportivas no Brasil teve em agosto o maior número de acessos já registrado da história. Os sites que utilizam o domínio “.bet.br” somaram 2,21 bilhões de visitas.



Receita de bilhões



Segundo dados oficiais do Ministério da Fazenda, as empresas de apostas de quota fixa faturaram R$ 17,4 bilhões no primeiro semestre, já descontados os prêmios pagos aos jogadores.

Um sucesso tão grande que o Congresso estuda um projeto de ampliação da taxação das bets. O Projeto de Lei 5.473/2025, de autoria do senador Renan Calkheiros MDB -AL) , dobra a taxa de bets num pacote que poderia render uma arrecadação de até R$18 bilhões no período de 2026 a 2028.



Conversa difícil



Todo esse cenário está na pauta da conversa de Lula com Carlos Vieira, que autorizou todo o processo. Ele é a favor e lembra que já existem regras para impedir que o CadÚnico corte o uso dos sites de apostas, as bets, por beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Agora, quando uma pessoa faz uma aposta, tem que colocar o CPF e de acordo com a instrução normativa, os agentes de apostas devem consultar o Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) para verificar se o usuário consta da base de dados de beneficiário do Bolsa Família ou do BPC.



Proibido apostar



Como o sistema começou este mês, ainda não se sabe se isso está funcionando ou se os apostadores estão usando CPF de terceiros. Mas não deixa de ser um problema ético para a Caixa que paga os programas sociais do governo e a partir de agora entrar no ramo das apostas online.

Construção Civil gera três milhoes de empregos. - Divulgação

Construção Civil ja emprega 3 milhões



O número total de trabalhadores formais do setor da construção civil no Brasil chegou a 3,075 milhões, um dos maiores patamares da série histórica em setembro, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Entre os segmentos, a Construção de Edifícios gerou 10.540 empregos, as Obras de Infraestrutura 6.236 e os Serviços Especializados 7.079.



Ademitec 2025



Nesta quarta-feira (12), das 14h às 19h30, no RioMar Trade Center, o Comitê de Inovação, Construção e Tecnologia da Ademi-PE (Incontec) promove a 2ª edição do Fórum Estadual da Construção Industrializada (Ademitec) evento que vai reunir especialistas, empresários e governo em torno de uma programação que visa discutir a transformação da construção civil, priorizando temas como produtividade, sustentabilidade e digitalização.



Hidrogênio Verde



A Associação Brasileira de Hidrogênio Verde vai aproveitar a COP 30 como uma oportunidade de apresentar ao mundo o potencial brasileiro. A associação defende a inclusão do hidrogênio verde nas políticas de financiamento climático, o estímulo à demanda por meio de programas de compras públicas sustentáveis e a regulamentação do Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio (SBCH?).



A ABIHV vai apresentar o Hub de Hidrogênio do Pecém, os leilões para produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, a construção de um futuro livre de carbono, a agenda positiva do agro e as soluções em fertilizantes verdes como caminhos para fortalecer a segurança alimentar e reduzir emissões.



Novo Haval H9, primeiro SUV de sete lugares da marca produzido nacionalmente. - Divulgação

GWM diesel



A GWM apresenta ao público brasileiro o novo Haval H9, primeiro SUV de sete lugares da marca produzido nacionalmente, com motor 2.4 turbodiesel, tração 4x4 e pacote de recursos premium. O preço sugerido é de R$320 mil.



Repense Reuse



A Humana Brasil, entidade que promove a economia circular, gera empregos e reduz o desperdício, abriu no bairro da Imbiribeira, recebeu o novo Centro de Triagem do Repense Reuse, com 400 m² dedicados à curadoria e reaproveitamento de produtos têxteis. Brechós podem adquirir peças para reuso mediante agendamento pelo WhatsApp (81) 98576.5477.



Apoio e prática



Embora os brasileiros declarem grande preocupação com o meio ambiente, os dados mostram que essa consciência nem sempre se traduz plenamente em ações concretas. Enquanto 78% dos respondentes consideram importantes ações relacionadas com as práticas de ESG, apenas 26% realmente têm essa atitude (26%), uma diferença de 50 pontos percentuais, o maior hiato entre os 24 possíveis hábitos sustentáveis apresentados à amostra do estudo “ESG Trends 2025”.

No topo do ranking estão evitar o desperdício de alimentos (87%), reduzir o consumo de energia (80%), comprar apenas o necessário (67%).



Open Finance.BR



A consolidação do Open Finance no Brasil que ampliou os processos de integrações entre bancos, fintechs e plataformas digitais, impulsionando um ecossistema baseado em compartilhamento de dados e transações automatizadas via APIs viu crescer os investimentos em inteligência artificial no setor cresceram 61%, atingindo R$ 1,8 bilhão, com foco em machine learning e analytics de De acordo com a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária de 2025.



O levantamento mostra ainda que o orçamento destinado ao Open Finance aumentou 65% em um ano e que 79% dos bancos já utilizam dados compartilhados para desenvolver produtos personalizados e expandir modelos abertos.



Instalação de Catacenters no Ceará anima o governo do estado e do Complixo de Pecem. - Divulgação

Datacenters CE



O Governo do Ceará comemorou a decisão do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportações (CZPE) que aprovou a instalação de cinco datacenters no Complexo Portuário de Pecém que abrigará os projetos das empresas Bytedance (TikTok) e Exportdata.



Segundo estimativas do governo do Ceará estão previstos, no total, investimentos estimados em R$ 571 bilhões com o início da operação em 2027, do datacenter da empresa chinesa proprietária do TikTok quer injetar o total de R$ 108 bilhões até 2035 em equipamentos de alta tecnologia. A Exportdata prevê a construção de quatro unidades que entrarão em operação entre 2027 e 2032.



Dislub Equador



Sexta maior distribuidora independente de derivados de petróleo do país, o Grupo Dislub Equador conquistou, pela 15ª vez consecutiva, o selo Great Place to Work (GPTW) . A companhia figura entre as melhores empresas de médio porte e é a única em Pernambuco com este histórico segundo ranking, divulgado nesta sexta (7).



Out-of-home



A Eletromidia, líder nacional em mídia out-of-home (OOH), acaba de instalar o 108º relógio eletrônico digital na capital pernambucana. Agora, a companhia soma 570 ativos variados em operação na cidade e consolida Recife como uma das suas praças mais estratégicas, reforçando a vocação de transformar trajetos em experiências, unindo tecnologia, informação e serviços de utilidade pública.



Os serviços contam com câmeras de monitoramento e pontos de wi-fi gratuito à população, além de 36 áreas (canteiros e praças) revitalizadas e mantidas pela Eletromidia – juntas, elas representam quase 8 mil metros quadrados.



Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal. - Divulgação

Futuro dos animais



Começou o pagamento de indenizações e a entrega de benefícios aos condutores de tração animal cadastrados no censo de Veículos de Tração Animal. Nesta primeira etapa, seis condutores aderiram voluntariamente ao Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal.

Ao todo, foram entregues cinco carroças e seis cavalos, que serão encaminhados ao Centro de Vigilância Ambiental (CVA). Mas a questão continua em aberto. O destino dos animais que forem entregues à Prefeitura do Recife.



