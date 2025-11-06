Rodrigo Manga, o "Prefeito TikToker" de Sorocaba, é afastado do cargo em investigação de corrupção na saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Político viralizou nas redes sociais com vídeos promovendo a gestão municipal; Operação Copia e Cola investiga desvios em contratos da saúde na cidade

Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba (SP) e conhecido como "Pefeito TikToker" por seus vídeos curtos promovendo a gestão da cidade, foi afastado do cargo por 180 dias nesta quinta-feira (6).

A medida, determinada pela Justiça, ocorre durante a segunda fase da Operação Copia e Cola, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de irregularidades em contratos da saúde no município.

Operação Copia e Cola

A Operação Copia e Cola, da Polícia Federal, teve início em abril de 2025 e investiga desvios de recursos públicos na área da saúde em Sorocaba, ocorridos por meio de contratos emergenciais e termos de convênio com organizações sociais.

Nesta quinta-feira (6), a segunda fase da operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além de determinar o sequestro de aproximadamente R$ 6,5 milhões em bens de investigados.

O afastamento de Rodrigo Manga foi uma das medidas cautelares autorizadas pela Justiça. Entre os presos, está o empresário Marco Silva Mott, amigo do prefeito, suspeito de atuar como lobista e lavar dinheiro em contratos da prefeitura.

Quem é Rodrigo Manga, o "Prefeito TikToker"?

Rodrigo Manga se elegeu prefeito em 2020 após dois mandatos como vereador e foi reeleito em 2024. Formado em marketing, ficou famoso nas redes sociais por vídeos curtos sobre os projetos realizados na cidade.

Manga reúne 3,8 milhões de seguidores no Instagram e 3,3 no TikTok, originando o apelido de "Prefeito TikToker". Em seus vídeos, ele projeta Sorocaba como a "melhor cidade do Brasil" e faz convite aos internautas: "vem morar em Sorocaba".

Antes da política, atuou como vendedor de veículos, usando a experiência para criar conteúdos chamativos e diretos, estratégia que replicou em seu mandato. Alguns de seus posts foram questionados pelo Ministério Público por desinformação, mas ajudaram a ampliar sua visibilidade nacional.

O afastamento



Utilizando de suas redes sociais, Manga comentou o afastamento por meio de vídeo. Em trecho, ele atribui a decisão a disputas políticas: "o que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles. Gente, não deu outra".

A Operação Copia e Cola já havia levado Manga a se tornar réu em maio por improbidade administrativa na compra de lousas digitais, com suspeita de superfaturamento superior a R$ 11 milhões.

A Polícia Federal informa que os investigados poderão responder por corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa. A Prefeitura de Sorocaba ainda não emitiu nota pública.

