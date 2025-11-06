fechar
Política | Notícia

Rodrigo Manga, o "Prefeito TikToker" de Sorocaba, é afastado do cargo em investigação de corrupção na saúde

Político viralizou nas redes sociais com vídeos promovendo a gestão municipal; Operação Copia e Cola investiga desvios em contratos da saúde na cidade

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 06/11/2025 às 12:46 | Atualizado em 06/11/2025 às 12:47
Prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos)
Prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos) - Reprodução/Instagram @rodrigomangaoficial

Clique aqui e escute a matéria

Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba (SP) e conhecido como "Pefeito TikToker" por seus vídeos curtos promovendo a gestão da cidade, foi afastado do cargo por 180 dias nesta quinta-feira (6).

A medida, determinada pela Justiça, ocorre durante a segunda fase da Operação Copia e Cola, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de irregularidades em contratos da saúde no município.

Operação Copia e Cola

A Operação Copia e Cola, da Polícia Federal, teve início em abril de 2025 e investiga desvios de recursos públicos na área da saúde em Sorocaba, ocorridos por meio de contratos emergenciais e termos de convênio com organizações sociais.

Nesta quinta-feira (6), a segunda fase da operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além de determinar o sequestro de aproximadamente R$ 6,5 milhões em bens de investigados.

O afastamento de Rodrigo Manga foi uma das medidas cautelares autorizadas pela Justiça. Entre os presos, está o empresário Marco Silva Mott, amigo do prefeito, suspeito de atuar como lobista e lavar dinheiro em contratos da prefeitura.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quem é Rodrigo Manga, o "Prefeito TikToker"?

Rodrigo Manga se elegeu prefeito em 2020 após dois mandatos como vereador e foi reeleito em 2024. Formado em marketing, ficou famoso nas redes sociais por vídeos curtos sobre os projetos realizados na cidade.

Manga reúne 3,8 milhões de seguidores no Instagram e 3,3 no TikTok, originando o apelido de "Prefeito TikToker". Em seus vídeos, ele projeta Sorocaba como a "melhor cidade do Brasil" e faz convite aos internautas: "vem morar em Sorocaba".

Antes da política, atuou como vendedor de veículos, usando a experiência para criar conteúdos chamativos e diretos, estratégia que replicou em seu mandato. Alguns de seus posts foram questionados pelo Ministério Público por desinformação, mas ajudaram a ampliar sua visibilidade nacional.

O afastamento

Utilizando de suas redes sociais, Manga comentou o afastamento por meio de vídeo. Em trecho, ele atribui a decisão a disputas políticas: "o que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles. Gente, não deu outra".

A Operação Copia e Cola já havia levado Manga a se tornar réu em maio por improbidade administrativa na compra de lousas digitais, com suspeita de superfaturamento superior a R$ 11 milhões.

A Polícia Federal informa que os investigados poderão responder por corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa. A Prefeitura de Sorocaba ainda não emitiu nota pública.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Operação da PF investiga fraude milionária em financiamentos do Banco do Nordeste no Grande Recife
FRAUDE

Operação da PF investiga fraude milionária em financiamentos do Banco do Nordeste no Grande Recife
Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro
INQUÉRITO

Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro

Compartilhe

Tags