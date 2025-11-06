Operação da PF investiga fraude milionária em financiamentos do Banco do Nordeste no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Empresas ligadas entre si usavam documentos falsos e máquinas adulteradas para conseguir empréstimos milionários e desviar recursos de fundo do BNB

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou, na última quarta-feira (5), uma operação para apurar um esquema de fraude milionária em financiamentos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB). As informações só foram divulgadas pela corporação nesta quinta-feira (6).

A operação Papel Timbrado, conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros, investiga desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro envolvendo empresas e pessoas físicas. A corporação informou que os contratos analisados ultrapassam milhões de reais.

Segundo a PF, o grupo simulava operações de compra de máquinas flexográficas — um tipo de impressora que faz gravações em alto relevo — para obter financiamentos junto ao FNE.

Empresas formalmente distintas,mas controladas pelo mesmo grupo, usavam documentos falsos e máquinas adulteradas para conseguir empréstimos milionários. Com isso, os envolvidos teriam desviado e escondido dinheiro público.

Operação da PF investiga fraude milionária em financiamentos do Banco do Nordeste no Grande Recife - Divulgação/Polícia Federal

Cerca de 30 policiais federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Recife. As diligências ocorreram nas cidades de Recife, Olinda e Abreu e Lima.

Durante a ação, foram apreendidos veículos, documentos e mídias consideradas relevantes para o avanço das investigações, além de bens que seriam produto dos crimes investigados.

Os investigados poderão responder por fraude contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.