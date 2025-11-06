fechar
Política | Notícia

Carlos Gil Filho toma posse como novo desembargador do TJPE

Em solenidade concorrida, magistrado recém-nomeado pela governadora agradeceu o apoio da advocacia e prometeu lealdade ao Tribunal e ao povo

Por JC Publicado em 06/11/2025 às 0:00
Desembargador Carlos Gil Filho durante seu discurso de posse
Desembargador Carlos Gil Filho durante seu discurso de posse - ASSIS LIMA

Clique aqui e escute a matéria

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realizou na tarde desta quarta-feira (5) a solenidade de posse formal do novo desembargador Carlos Gil Rodrigues Filho. O advogado foi escolhido pela governadora Raquel Lyra a partir da lista tríplice definida em sessão extraordinária do Pleno do Judiciário estadual, representando a vaga do Quinto Constitucional destinada à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE). O evento, prestigiado por familiares, amigos, magistrados e representantes da advocacia, aconteceu no Salão Nobre do Palácio da Justiça.

Após a leitura do Juramento Regimental, o novo magistrado discursou emocionado, prestando homenagens e reforçando seu compromisso. “Eu agradeço de coração à Advocacia de Pernambuco, às advogadas e aos advogados deste estado que me trouxeram até aqui. Foram 5.983 votos”, disse Carlos Gil Filho, lembrando o apoio recebido na eleição interna da OAB-PE. Ele também fez um agradecimento emocionado à sua esposa Carolina, às filhas Maria Olívia e Maria Cecília, e aos seus pais e irmãos.

Dirigindo-se à Corte, o desembargador falou sobre suas expectativas: “Esperem de mim integridade, lealdade, lealdade à advocacia, lealdade a esse Tribunal que eu tanto reverencio, e também lealdade ao povo de Pernambuco, à sociedade de Pernambuco. Meu propósito aqui não é outro, que não seja o de ajudar pessoas. Eu gostaria muito de fazer isso, eu vou fazer isso”, complementou.

Quinto Constitucional

O presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, deu as boas-vindas ao novo integrante e destacou a importância do Quinto Constitucional. "Essa é uma regra Constitucional e a razão de ser do Quinto Constitucional é exatamente a finalidade, trazida pelo Constituinte, de injetar no corpo de julgadores pessoas com outros pensamentos, pessoas que vêm de fora e que saem daquela estrutura de julgamento nossa, dentro dos gabinetes, onde a gente não tem contato com a sociedade”, explanou.

Paes Barreto finalizou ressaltando o momento de aproximação do Judiciário com a população. “Tenha certeza que vossa excelência chega no Tribunal em um momento muito importante, em que estamos com esse compromisso de aproximar cada vez mais o Poder Judiciário da nossa sociedade com atos concretos”, afirmou o presidente do TJPE.

Perfil 

Carlos Gil Rodrigues Filho, de 42 anos, é natural do Recife e advogado militante há mais de 18 anos. Casado com Carolina e pai de duas filhas, ele obteve 5.983 votos na eleição direta da OAB-PE que definiu a lista sêxtupla para a vaga. O novo desembargador tem experiência prévia na magistratura, tendo sido desembargador titular do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) por dois biênios, de 2020 a 2024, onde chegou a atuar como ouvidor-geral. Durante seu mandato no TRE-PE, promoveu uma série de audiências públicas para debater temas sensíveis como violência política de gênero e a participação feminina na política.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
 

Leia também

Raquel Lyra escolhe Carlos Gil Filho como novo desembargador do TJPE
QUINTA CONSTITUCIONAL

Raquel Lyra escolhe Carlos Gil Filho como novo desembargador do TJPE
Cinco dias e uma vida inteira de gratidão
opinião

Cinco dias e uma vida inteira de gratidão

Compartilhe

Tags