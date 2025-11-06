Carlos Gil Filho toma posse como novo desembargador do TJPE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em solenidade concorrida, magistrado recém-nomeado pela governadora agradeceu o apoio da advocacia e prometeu lealdade ao Tribunal e ao povo

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realizou na tarde desta quarta-feira (5) a solenidade de posse formal do novo desembargador Carlos Gil Rodrigues Filho. O advogado foi escolhido pela governadora Raquel Lyra a partir da lista tríplice definida em sessão extraordinária do Pleno do Judiciário estadual, representando a vaga do Quinto Constitucional destinada à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE). O evento, prestigiado por familiares, amigos, magistrados e representantes da advocacia, aconteceu no Salão Nobre do Palácio da Justiça.

Após a leitura do Juramento Regimental, o novo magistrado discursou emocionado, prestando homenagens e reforçando seu compromisso. “Eu agradeço de coração à Advocacia de Pernambuco, às advogadas e aos advogados deste estado que me trouxeram até aqui. Foram 5.983 votos”, disse Carlos Gil Filho, lembrando o apoio recebido na eleição interna da OAB-PE. Ele também fez um agradecimento emocionado à sua esposa Carolina, às filhas Maria Olívia e Maria Cecília, e aos seus pais e irmãos.

Dirigindo-se à Corte, o desembargador falou sobre suas expectativas: “Esperem de mim integridade, lealdade, lealdade à advocacia, lealdade a esse Tribunal que eu tanto reverencio, e também lealdade ao povo de Pernambuco, à sociedade de Pernambuco. Meu propósito aqui não é outro, que não seja o de ajudar pessoas. Eu gostaria muito de fazer isso, eu vou fazer isso”, complementou.

Quinto Constitucional



O presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, deu as boas-vindas ao novo integrante e destacou a importância do Quinto Constitucional. "Essa é uma regra Constitucional e a razão de ser do Quinto Constitucional é exatamente a finalidade, trazida pelo Constituinte, de injetar no corpo de julgadores pessoas com outros pensamentos, pessoas que vêm de fora e que saem daquela estrutura de julgamento nossa, dentro dos gabinetes, onde a gente não tem contato com a sociedade”, explanou.

Paes Barreto finalizou ressaltando o momento de aproximação do Judiciário com a população. “Tenha certeza que vossa excelência chega no Tribunal em um momento muito importante, em que estamos com esse compromisso de aproximar cada vez mais o Poder Judiciário da nossa sociedade com atos concretos”, afirmou o presidente do TJPE.

Perfil



Carlos Gil Rodrigues Filho, de 42 anos, é natural do Recife e advogado militante há mais de 18 anos. Casado com Carolina e pai de duas filhas, ele obteve 5.983 votos na eleição direta da OAB-PE que definiu a lista sêxtupla para a vaga. O novo desembargador tem experiência prévia na magistratura, tendo sido desembargador titular do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) por dois biênios, de 2020 a 2024, onde chegou a atuar como ouvidor-geral. Durante seu mandato no TRE-PE, promoveu uma série de audiências públicas para debater temas sensíveis como violência política de gênero e a participação feminina na política.