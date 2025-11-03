Raquel Lyra escolhe Carlos Gil Filho como novo desembargador do TJPE
Nomeado para vaga do Quinto Constitucional foi o mais votado na lista tríplice definida pelo Pleno do Tribunal nesta segunda, ao lado de Diana Câmara
A governadora Raquel Lyra (PSD) escolheu o advogado Carlos Gil Rodrigues Filho para ser o novo desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O anúncio, feito nesta segunda-feira (3) encerra o processo de preenchimento da vaga destinada à advocacia pelo Quinto Constitucional.
A escolha da governadora foi feita a partir da lista tríplice definida pelo Pleno do TJPE em uma votação acirrada na tarde desta segunda. Carlos Gil Rodrigues Filho e a advogada Diana Patrícia Lopes Câmara empataram em primeiro lugar, ambos com 44 votos. A advogada Adriana Caribé Bezerra Cavalcanti completou a lista, com 30 votos.
A lista foi entregue pela presidência do TJPE ao Palácio do Campo das Princesas logo após a votação, e a governadora exerceu sua prerrogativa constitucional de escolher um dos três nomes.
"Seu currículo e sua trajetória credeciam ele para ocupar o cargo. (Carlos Gil) Já foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral e agora nomeado, que está sendo no Diário Oficial de amanhã, para, pelos próximos tempos, representar o Poder Judiciário", afirmou Raquel Lyra.
"A única coisa que eu pedi a ele, foi que honrasse as melhores tradições dos juristas e do povo pernambucano, respeitando a nossa Constituição, a nossa história e os nossos valores" completou.
Quem é Carlos Gil Filho?
Pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Escola de Magistratura de Pernambuco, Carlos Gil Filho também tem pós-graduação Lato Sensu em Direito Eleitoral.
Além de ter atuado como advogado, também foi Conselheiro Estadual da OAB Seccional Pernambuco e desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).
Entenda o processo de escolha
A nomeação de Carlos Gil Rodrigues Filho segue o rito do Quinto Constitucional, um mecanismo que reserva 20% das vagas nos tribunais para membros da advocacia (OAB) e do Ministério Público.
O processo que resultou na lista desta segunda-feira (3) começou com uma votação interna na OAB-PE, onde toda a classe de advogados escolheu seis nomes (a lista sêxtupla). Esta lista foi marcada por critérios inéditos de paridade de gênero e cotas raciais.
Após ser judicializado e ter o andamento destravado por uma decisão do STF em outubro, o processo seguiu para a etapa seguinte. A lista sêxtupla foi enviada ao TJPE, onde o Pleno, formado pelos 57 desembargadores, realizou uma nova votação para reduzi-la aos três nomes que formaram a lista tríplice.
Com a lista tríplice definida (Carlos Gil, Diana Câmara e Adriana Caribé), coube à governadora Raquel Lyra a decisão final de nomear o novo desembargador do estado.