Raquel Lyra escolhe Carlos Gil Filho como novo desembargador do TJPE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nomeado para vaga do Quinto Constitucional foi o mais votado na lista tríplice definida pelo Pleno do Tribunal nesta segunda, ao lado de Diana Câmara

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra (PSD) escolheu o advogado Carlos Gil Rodrigues Filho para ser o novo desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O anúncio, feito nesta segunda-feira (3) encerra o processo de preenchimento da vaga destinada à advocacia pelo Quinto Constitucional.

A escolha da governadora foi feita a partir da lista tríplice definida pelo Pleno do TJPE em uma votação acirrada na tarde desta segunda. Carlos Gil Rodrigues Filho e a advogada Diana Patrícia Lopes Câmara empataram em primeiro lugar, ambos com 44 votos. A advogada Adriana Caribé Bezerra Cavalcanti completou a lista, com 30 votos.

A lista foi entregue pela presidência do TJPE ao Palácio do Campo das Princesas logo após a votação, e a governadora exerceu sua prerrogativa constitucional de escolher um dos três nomes.

"Seu currículo e sua trajetória credeciam ele para ocupar o cargo. (Carlos Gil) Já foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral e agora nomeado, que está sendo no Diário Oficial de amanhã, para, pelos próximos tempos, representar o Poder Judiciário", afirmou Raquel Lyra.

"A única coisa que eu pedi a ele, foi que honrasse as melhores tradições dos juristas e do povo pernambucano, respeitando a nossa Constituição, a nossa história e os nossos valores" completou.

Quem é Carlos Gil Filho?

Pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Escola de Magistratura de Pernambuco, Carlos Gil Filho também tem pós-graduação Lato Sensu em Direito Eleitoral.

Além de ter atuado como advogado, também foi Conselheiro Estadual da OAB Seccional Pernambuco e desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Entenda o processo de escolha

A nomeação de Carlos Gil Rodrigues Filho segue o rito do Quinto Constitucional, um mecanismo que reserva 20% das vagas nos tribunais para membros da advocacia (OAB) e do Ministério Público.

O processo que resultou na lista desta segunda-feira (3) começou com uma votação interna na OAB-PE, onde toda a classe de advogados escolheu seis nomes (a lista sêxtupla). Esta lista foi marcada por critérios inéditos de paridade de gênero e cotas raciais.

Após ser judicializado e ter o andamento destravado por uma decisão do STF em outubro, o processo seguiu para a etapa seguinte. A lista sêxtupla foi enviada ao TJPE, onde o Pleno, formado pelos 57 desembargadores, realizou uma nova votação para reduzi-la aos três nomes que formaram a lista tríplice.

Com a lista tríplice definida (Carlos Gil, Diana Câmara e Adriana Caribé), coube à governadora Raquel Lyra a decisão final de nomear o novo desembargador do estado.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC