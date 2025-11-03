fechar
Política | Notícia

PT notifica rede social X e exige remoção de posts que ligam o partido ao tráfico de drogas

Sigla aponta "campanha coordenada" após a expressão "Partido de Traficantes" viralizar no fim de semana, em meio à repercussão da ação policial no RJ

Por JC Publicado em 03/11/2025 às 21:57
Presidente nacional do PT, Edinho Silva
Presidente nacional do PT, Edinho Silva - REPRODUÇÃO/PT

Clique aqui e escute a matéria

O Partido dos Trabalhadores (PT) enviou uma notificação extrajudicial à rede social X (antigo Twitter) exigindo a remoção de publicações que associam a legenda ao tráfico de drogas. A ação ocorreu após a expressão "Partido de Traficantes" ter ficado entre os assuntos mais comentados na plataforma desde a última sexta-feira (31), em um movimento que o PT classifica como uma "campanha vil orquestrada".

A onda de postagens coincidiu com a repercussão da megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortes.

Leia Também

Campanha "coordenada" e precedente no TSE

A notificação, assinada pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirma que a campanha é conduzida por perfis já identificados como parte de um "ecossistema de discurso de ódio".

O principal argumento jurídico do PT é um precedente firmado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento cita uma decisão de 2023 que classificou como falsas e ilegais publicações que associavam o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com base nesse precedente, o partido alega que o X está permitindo a disseminação de conteúdo ilícito e difamatório.

Cobrança à plataforma

Invocando decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a responsabilidade das plataformas, o PT exige que o X adote "medidas imediatas" para barrar a campanha difamatória, removendo conteúdos que a Justiça já declarou como falsos.

Procurado pelo Estadão Conteúdo, o X (antigo Twitter) não havia respondido sobre o caso até a publicação desta reportagem.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

PT aciona PGR contra Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas na Câmara
MANDATO

PT aciona PGR contra Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas na Câmara
Tarcísio acusa PT de difamação e rebate Haddad após derrota da MP da taxação: "Tenha vergonha"
MP dos Impostos

Tarcísio acusa PT de difamação e rebate Haddad após derrota da MP da taxação: "Tenha vergonha"

Compartilhe

Tags