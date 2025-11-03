PT notifica rede social X e exige remoção de posts que ligam o partido ao tráfico de drogas
Sigla aponta "campanha coordenada" após a expressão "Partido de Traficantes" viralizar no fim de semana, em meio à repercussão da ação policial no RJ
Clique aqui e escute a matéria
O Partido dos Trabalhadores (PT) enviou uma notificação extrajudicial à rede social X (antigo Twitter) exigindo a remoção de publicações que associam a legenda ao tráfico de drogas. A ação ocorreu após a expressão "Partido de Traficantes" ter ficado entre os assuntos mais comentados na plataforma desde a última sexta-feira (31), em um movimento que o PT classifica como uma "campanha vil orquestrada".
A onda de postagens coincidiu com a repercussão da megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortes.
- Megaoperação no Rio: debate sobre 'bandido bom é bandido morto' volta à pauta e especialistas alertam para risco à democracia e soberania
- ONG aponta falhas graves da polícia em investigação sobre mortes em megaoperação no Rio
- Corpos dos 117 mortos em megaoperação no Rio estão liberados, diz defensoria Pública
Campanha "coordenada" e precedente no TSE
A notificação, assinada pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirma que a campanha é conduzida por perfis já identificados como parte de um "ecossistema de discurso de ódio".
O principal argumento jurídico do PT é um precedente firmado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento cita uma decisão de 2023 que classificou como falsas e ilegais publicações que associavam o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Com base nesse precedente, o partido alega que o X está permitindo a disseminação de conteúdo ilícito e difamatório.
Cobrança à plataforma
Invocando decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a responsabilidade das plataformas, o PT exige que o X adote "medidas imediatas" para barrar a campanha difamatória, removendo conteúdos que a Justiça já declarou como falsos.
Procurado pelo Estadão Conteúdo, o X (antigo Twitter) não havia respondido sobre o caso até a publicação desta reportagem.
(Com informações do Estadão Conteúdo)