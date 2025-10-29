fechar
Política | Notícia

Senado instalará CPI do Crime Organizado

Davi Alcolumbre (União-AP) determinou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado para a próxima terça-feira (4)

Por JC Publicado em 29/10/2025 às 18:07
Senado instalará CPI do Crime Organizado
Senado instalará CPI do Crime Organizado - Antônio Cruz/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), informou hoje (29), em Brasília, que determinou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado para a próxima terça-feira (4). Ela irá apurar a estruturação, expansão e funcionamento do crime organizado com foco na atuação de milícias e facções.

“É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”, disse Alcolumbre, por meio de nota.

Leia Também

Segundo o presidente do Senado, a instalação da CPI foi determinada após entendimentos com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), um dos autores do requerimento para a criação da comissão.

Prazo de 120 dias

O colegiado será composto por 11 senadores titulares e sete suplentes que terão o prazo de 120 dias para apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de facções e milícias no país.

Caberá aos senadores investigar o modus operandi (modo de operar) das organizações criminosas, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região, “bem como as respectivas estruturas de tomada de decisão, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor.”

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Alcolumbre e Motta reafirmam compromisso com pauta da segurança

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pretendem dar prioridade as pautas de segurança pública. "O Congresso Nacional seguirá atento ao desenrolar da crise e coloca-se à disposição para contribuir, de forma responsável e democrática, com soluções legislativas que fortaleçam a segurança pública, o combate ao crime organizado e a proteção da vida dos brasileiros", disse Alcolumbre. É necessário um esforço coletivo e conjunto de todos os atores do Estado brasileiro para proteger os cidadãos da violência que assola o País", complementou.

Motta disse ainda estudar a votação de projetos de segurança pública contra as facções criminosas e que incluirá as propostas na pauta da Câmara. “Reafirmamos nosso compromisso com os projetos de segurança pública e de combate à violência - uma das maiores preocupações da população brasileira. Continuaremos focados em avançar nestas pautas”, afirmou.

Leia também

'O Rio de Janeiro não vai ficar refém de grupos criminosos', diz Eduardo Paes
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

'O Rio de Janeiro não vai ficar refém de grupos criminosos', diz Eduardo Paes
Relator da PEC da Segurança Pública defende endurecimento contra o crime e critica "leniência" da legislação
Segurança Pública

Relator da PEC da Segurança Pública defende endurecimento contra o crime e critica "leniência" da legislação

Compartilhe

Tags