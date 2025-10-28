Relator da PEC da Segurança Pública defende endurecimento contra o crime e critica "leniência" da legislação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mendonça Filho criticou "permissividade" da legislação e defende mudanças na Constituição para fortalecer o combate às facções criminosas

O deputado federal Mendonça Filho (União Brasil), relator da PEC da Segurança Pública que tramita na Câmara dos Deputados, defendeu o endurecimento da legislação penal e criticou o que chamou de "leniência" do país com o crime.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (28), Mendonça disse que o Brasil precisa rever princípios constitucionais que, segundo ele, permitem interpretações "benevolentes" em favor de criminosos.

As declarações do parlamentar acontecem em meio aos desdobramentos da megaoperação "Contenção", deflagrada nesta terça-feira no Rio de Janeiro, que deixou 64 mortos e se tornou a mais letal da história do estado. A ação, que teve como alvo o Comando Vermelho, mobilizou cerca de 2,5 mil agentes e expôs o avanço das facções criminosas — um dos pontos abordados por Mendonça ao tratar da urgência do debate sobre segurança pública no país.

"O Brasil é muito leniente do ponto de vista de legislação com relação à prática criminosa, qualquer que seja o crime", afirmou o deputado.

"A gente tem que endurecer a prisão após condenação em segunda instância, para que o crime não compense como compensa hoje no Brasil", complementou.

Relatório deve ser apresentado até dezembro

Mendonça afirmou que pretende apresentar o relatório da PEC até o início de dezembro, com possibilidade de votação ainda este ano na comissão especial.

Segundo o deputado, a proposta busca reforçar o trabalho das forças policiais e estimular a cooperação entre estados e municípios, incluindo o debate sobre o papel das guardas municipais.

"Não dá para qualquer guarda municipal virar uma polícia. Polícia precisa de treinamento e capacitação. Nas capitais é mais fácil, mas nas cidades pequenas muitas guardas ainda têm caráter patrimonial", observou.

A PEC da Segurança Pública segue em fase de audiências com especialistas, governadores, prefeitos e representantes das forças de segurança. A proposta exige o apoio de 60% dos deputados e senadores para ser aprovada no Congresso Nacional.

Descentralização e fortalecimento dos estados

O parlamentar também destacou a preocupação com o debate em torno da centralização das competências de segurança pública, e defendeu que o tema precisa ser discutido com governadores e secretários estaduais. Mendonça lembrou que 80% dos recursos aplicados na área de segurança pública são de responsabilidade dos estados.

Mendonça disse ter retirado do texto original dispositivos que concentravam poder excessivo na União.

"Tem gente que gosta de concentrar poder em Brasília. Eu prefiro descentralizar para os municípios e para os estados. É mais efetiva a atuação das polícias no combate ao crime organizado. [...] Se a gente concentrar em Brasília, não vai ter operacionalidade para responder à demanda da sociedade", afirmou.

Endurecimento contra o crime e revisão das penas

O relator também defendeu mudanças no sistema de progressão de penas e nas audiências de custódia, que, segundo ele, liberam presos de forma acelerada e enfraquecem a sensação de justiça no país.

"Mais de 40% dos presos em flagrante são liberados após audiência de custódia. Isso gera revolta na população", disse.

Mendonça citou casos de reincidência e episódios recentes de violência, como o assassinato de um ciclista em São Paulo, para exemplificar o que considera falhas no sistema de punições e progressão de pena.

"Cometer um crime tem que ser punido, do contrário você estimula o criminoso a praticar novamente", complementou.

Armas, drones e o avanço das facções

Questionado sobre o uso de drones com explosivos por criminosos no Rio de Janeiro, o deputado afirmou que a PEC não trata de punições específicas, mas reforça a necessidade de rigor extremo no combate a crimes envolvendo armas de uso restrito.

"O que há no Brasil é uma legislação penal muito permissiva. Se o Estado não retomar o comando, vamos nos tornar um verdadeiro narcoestado", alertou.

