Alcolumbre classifica como positivo encontro entre Lula e Trump e defende diplomacia

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniram neste domingo (26), na Malásia

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse, neste domingo, 26, que avaliou como "muito positivo" o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Malásia.

Em nota, Alcolumbre disse que o Congresso segue atento e unido para defender o diálogo e a diplomacia.

"Avalio de forma muito positiva o encontro realizado hoje na Malásia, entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. A relação de amizade entre Brasil e Estados Unidos é histórica e estratégica", escreveu.

Fortalecimento das relações entre Brasil e EUA

Alcolumbre afirmou que o gesto de diálogo e de busca do entendimento são fundamentais para fortalecer a relação entre os países.

"O gesto de diálogo e a busca pelo bom entendimento são fundamentais para o fortalecimento das relações e para o avanço da cooperação entre as nações. O Congresso Nacional permanece atento e unido na defesa do diálogo e da diplomacia como caminhos para construir consensos e aproximar os nossos povos."

O presidente do Senado cumprimentou ainda todos os envolvidos nas negociações para que esse encontro pessoal entre Lula Trump fosse possível: "um marco importante de um processo que continua".

