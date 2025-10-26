Trump não confirma se Bolsonaro foi citado em conversa com Lula; secretário brasileiro diz que assunto não entrou em pauta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidentes brasileiro e americano se reuniram neste domingo na Malásia, durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniram neste domingo (26) em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

O encontro teve como objetivo discutir a crise política entre os governos e o tarifaço sobre as exportações brasileiras.

Questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Donald Trump afirmou que “sempre gostou dele” e sempre pensou que ele era “um cara honesto”. O americano não respondeu se o tema seria tratado na conversa com Lula.

“Eu sempre gostei dele, fiquei muito mal com o que aconteceu com ele. Eu sempre pensei que ele era um cara honesto. Ele passou por muita coisa”, disse Trump. Perguntado pela imprensa se o tema faria parte da conversa com o presidente brasileiro, ele respondeu: “Isso não lhe interessa”.

Em conversa com a imprensa após a reunião, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Rosa, garantiu que o tema não foi debatido entre os presidentes.

“Isso não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu antes da entrevista muito lateralmente”, afirmou.

De acordo com ele, durante o encontro, Lula citou a Lei Magnitsky, utilizada pelos Estados Unidos para impor sanções a autoridades estrangeiras.

Segundo o presidente, a aplicação da lei em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro é “injusta”, uma vez que “respeitou-se o devido processo legal e não houve nenhuma perseguição”.

As negociações deverão prosseguir, ainda hoje, em Kuala Lumpur, entre ministros brasileiros e suas contrapartes dos Estados Unidos.

