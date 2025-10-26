fechar
Mundo | Notícia

"Ótimo reunião", diz Lula sobre encontro com Donald Trump na Malásia

Presidentes se encontraram neste domingo em Kuala Lumpur, na Malásia, durante 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático

Por Agência Brasil Publicado em 26/10/2025 às 8:20
Lula e Donald Trump se encontraram neste domingo (26) na Malásia
Lula e Donald Trump se encontraram neste domingo (26) na Malásia - Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo (26) que teve uma "ótima reunião" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mais cedo, os presidentes se encontraram em Kuala Lumpur, na Malásia, durante 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Pelas redes sociais, Lula disse que discutiu de "forma franca e construtiva" a agenda comercial entre os dois países e acertou que as diplomacias do Brasil e dos Estados Unidos vão avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras.

"Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras", disse Lula.

Na parte aberta da reunião, que contou com cobertura de imprensa, Lula disse a Trump que não há razão para desavenças com os Estados Unidos.

Em julho deste ano, Trump anunciou uma tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos.

Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo da revogação de vistos de viagem e outras sanções pela administração norte-americana.

