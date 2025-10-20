Lula escolhe Guilherme Boulos para ser o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Deputado federal mais votado de São Paulo, o líder do MTST e membro do PSOL tomará conta da pasta responsável pelo diálogo com os movimentos sociais

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu uma mudança de alto impacto em seu ministério. Nesta segunda-feira (20), ele se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e o convidou para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos aceitou o convite.

O anúncio foi feito em um comunicado oficial do Palácio do Planalto. Boulos substituirá Márcio Macêdo, que ocupava o cargo desde o início do governo. A troca será formalizada no Diário Oficial da União.

De líder social a ministro

A nomeação de Boulos é vista como um forte aceno do governo aos movimentos sociais. A Secretaria-Geral é a pasta responsável pela interlocução do Palácio do Planalto com a sociedade civil, uma área de atuação natural para o novo ministro, que tem uma longa trajetória como líder do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST).

Aos 43 anos, Boulos é formado em filosofia e mestre em psiquiatria. Ele ganhou notoriedade nacional como líder do MTST, foi candidato à Presidência em 2018 e, em 2022, foi eleito o deputado federal mais votado do estado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos.

Reunião de transição

A reunião na qual Lula formalizou o convite contou com a presença do núcleo político do governo, incluindo os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), além do ministro que está de saída, Márcio Macêdo, indicando uma transição coordenada.

A posse de Boulos como ministro deve acontecer nos próximos dias.

(Com informações da Agência Brasil)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />