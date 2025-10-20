Lula escolhe Guilherme Boulos para ser o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência
Deputado federal mais votado de São Paulo, o líder do MTST e membro do PSOL tomará conta da pasta responsável pelo diálogo com os movimentos sociais
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu uma mudança de alto impacto em seu ministério. Nesta segunda-feira (20), ele se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e o convidou para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos aceitou o convite.
O anúncio foi feito em um comunicado oficial do Palácio do Planalto. Boulos substituirá Márcio Macêdo, que ocupava o cargo desde o início do governo. A troca será formalizada no Diário Oficial da União.
De líder social a ministro
A nomeação de Boulos é vista como um forte aceno do governo aos movimentos sociais. A Secretaria-Geral é a pasta responsável pela interlocução do Palácio do Planalto com a sociedade civil, uma área de atuação natural para o novo ministro, que tem uma longa trajetória como líder do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST).
Aos 43 anos, Boulos é formado em filosofia e mestre em psiquiatria. Ele ganhou notoriedade nacional como líder do MTST, foi candidato à Presidência em 2018 e, em 2022, foi eleito o deputado federal mais votado do estado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos.
Reunião de transição
A reunião na qual Lula formalizou o convite contou com a presença do núcleo político do governo, incluindo os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), além do ministro que está de saída, Márcio Macêdo, indicando uma transição coordenada.
A posse de Boulos como ministro deve acontecer nos próximos dias.
(Com informações da Agência Brasil)
