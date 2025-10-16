Lula escolhe Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, informa portal
Presidente opta por advogado-geral da União, ignorando pressões internas do Senado e do próprio STF; informação foi antecipada pelo portal Metrópoles
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu indicar o advogado-geral da União, o pernambucano Jorge Messias, como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi antecipada pelo portal Metrópoles.
Messias será o substituto de Luís Roberto Barroso, que se anunciou aposentadoria antecipada aos 67 anos — oito antes da idade limite de 75 anos. A nomeação deverá ser oficializada nas próximas horas, e o indicado passará por sabatina no Senado antes de assumir o cargo.
Articulação
A escolha de Messias representa uma vitória das alas mais próximas do PT, que defendiam o nome do atual ministro da AGU como o mais alinhado ao presidente. A decisão também indica que Lula optou por ignorar pressões de ministros do STF e do Senado, que articulavam pela indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
Após a divulgação da notícia, Messias negou à coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, ter sido convidado. “Não fui convidado para nada. Isso não passa de especulação”, afirmou. Ainda assim, o portal manteve a informação, indicando que a decisão de Lula já estaria tomada.
Quem é Jorge Messias?
Jorge Messias, 45 anos, é procurador da Fazenda Nacional e atua como ministro da Advocacia-Geral da União desde o início do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023. Conhecido como um quadro técnico de perfil discreto, ganhou destaque no governo Dilma Rousseff, quando ocupou o cargo de subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência (SAJ).
Concursado desde 2007, Messias poderá permanecer no STF por até 30 anos, caso sua indicação seja aprovada pelo Senado. Considerado de confiança pessoal do presidente, ele é visto como uma escolha que reforça a influência política do Planalto na Corte.