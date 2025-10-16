João Campos participa do congresso do PCdoB e afirma estar "na mesma caminhada" que o partido comunista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prefeito do Recife esteve ao lado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, durante o Congresso

Clique aqui e escute a matéria

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), participou do Congresso Nacional do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) nesta quinta-feira (16), em um gesto que reforça a aliança entre o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil. Em suas declarações, Campos enfatizou a importância de legendas históricas para o fortalecimento do sistema democrático. "Uma democracia forte precisa de partidos fortes, com história e posição. E o PCdoB tem tudo isso e sempre se colocou na linha de frente da luta democrática brasileira," afirmou.

Representando o PSB no evento, o prefeito reafirmou que as duas legendas estão unidas na "mesma caminhada para fortalecer o campo progressista e reeleger o presidente Lula em 2026".

RECONDUÇÃO DE LUCIANA SANTOS

O político aproveitou a oportunidade para parabenizar a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, sua conterrânea pernambucana, que foi reconduzida à presidência do PCdoB na mesma noite, desejando-lhe um "ótimo mandato." "Vamos juntos, unidos, defender o Brasil, os brasileiros e a nossa democracia," concluiu o prefeito.

AUSÊNCIA DO VICE

O vice-prefeito do Recife, Victor Marques, filiado ao PCdoB, não esteve presente no Congresso, nesta quinta-feira (16). Em agenda na cidade de Bogotá, na Colômbia, o vice-prefeito parabenizou Luciana Santos via redes sociais.