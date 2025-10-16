fechar
Política | Notícia

João Campos participa do congresso do PCdoB e afirma estar "na mesma caminhada" que o partido comunista

Prefeito do Recife esteve ao lado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, durante o Congresso

Por JC Publicado em 16/10/2025 às 23:09 | Atualizado em 16/10/2025 às 23:09
Ao lado de Lula, João Campos participou do Congresso do PCdoB
Ao lado de Lula, João Campos participou do Congresso do PCdoB - REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), participou do Congresso Nacional do PCdoB  (Partido Comunista do Brasil) nesta quinta-feira (16), em um gesto que reforça a aliança entre o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil. Em suas declarações, Campos enfatizou a importância de legendas históricas para o fortalecimento do sistema democrático. "Uma democracia forte precisa de partidos fortes, com história e posição. E o PCdoB tem tudo isso e sempre se colocou na linha de frente da luta democrática brasileira," afirmou.

Representando o PSB no evento, o prefeito reafirmou que as duas legendas estão unidas na "mesma caminhada para fortalecer o campo progressista e reeleger o presidente Lula em 2026".

RECONDUÇÃO DE LUCIANA SANTOS

O político aproveitou a oportunidade para parabenizar a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, sua conterrânea pernambucana, que foi reconduzida à presidência do PCdoB na mesma noite, desejando-lhe um "ótimo mandato." "Vamos juntos, unidos, defender o Brasil, os brasileiros e a nossa democracia," concluiu o prefeito.

AUSÊNCIA DO VICE

O vice-prefeito do Recife, Victor Marques, filiado ao PCdoB, não esteve presente no Congresso, nesta quinta-feira (16). Em agenda na cidade de Bogotá, na Colômbia, o vice-prefeito parabenizou Luciana Santos via redes sociais. 

 

 

Leia também

Lula retoma ataques verborrágicos e cita "baixo nível" do Congresso, na frente de Hugo Motta
Politica

Lula retoma ataques verborrágicos e cita "baixo nível" do Congresso, na frente de Hugo Motta
Em um dia, Lula afirma que o Congresso Nacional é "de baixo nível"; no outro, os próprios congressistas blindam seu irmão
Romoaldo de Souza

Em um dia, Lula afirma que o Congresso Nacional é "de baixo nível"; no outro, os próprios congressistas blindam seu irmão

Compartilhe

Tags