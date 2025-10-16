Lula retoma ataques verborrágicos e cita "baixo nível" do Congresso, na frente de Hugo Motta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ardoroso defensor da democracia e do respeito e separação entre os poderes, o ex-deputado Ulisses Guimarães teve 11 mandatos de deputado federal e sempre foi defensor das casas legislativas e da importância delas para garantir o estado de direito mas certa vez quando lhe falaram da qualidade do Congresso ele respondeu: “está achando ruim essa composição do Congresso? Então espera a próxima. Será pior”. Ulisses respondia a uma indagação que sentiu como cobrança de um Congresso que na época era abrilhantado por figuras notáveis como ele próprio, Mário Covas, Miguel Arraes, Marco Maciel, Pedro Simon e Roberto Freire, só para citar esses.



Esta quarta-feira, o presidente Lula foi mais além. Ulisses disse sua frase na presença de poucas pessoas e nunca a repetiu pois fizera um desabafo com um interlocutor, mas Lula aproveitou um evento que celebrava o dia dos professores com grande plateia, no Rio Janeiro, e, quase aos berros, falou ao microfone, na frente do atual presidente da Câmara, Hugo Motta: “nunca a qualidade do Congresso foi de tão baixo nível“. Não se contentando completou que as pessoas precisam saber em quem votar, escolhendo gente “comprometida com as coisas que têm que ser feitas neste país”.



Hugo Motta, que já tinha sido vaiado no início do evento por uma audiência composta majoritariamente de militantes do PT, quase afundou na cadeira em que estava sentado do lado de Lula que, naquele momento, estava de pé. O presidente voltara aos tempos não muito distante em que com exageros verborrágicos criou muitos problemas para si próprio e para o país, atacando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que hoje elogia falando em “química” entre os dois mas ainda amarga um tarifaço de 50% que não se sabe quando vai acabar.

No caso dos ataques ao Congresso, o presidente o fez em hora imprópria, no momento em que ternura o próprio Hugo Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre para tentar conseguir reatar o relacionamento cada vez mais esgarçado com a maioria dos deputados federais que derrotaram a proposta do Governo de criar impostos para equilibrar as contas públicas. Em sua conta no “X”, o ex-deputado Roberto Freire respondeu a um comentário da jornalista Andreia Sadi, para quem o discurso do presidente foi perigoso “como se a política não servisse para nada”, e chamou a fala de Lula de “inconcebível, agressiva e desrespeitadora com um outro dos poderes da República, que é o Congresso Nacional”.

Oscar e o mérito

Um dos dirigentes do PT no Recife, Oscar Barreto, diz que seu grupo dentro do partido, o Democracia Socialista, se juntou com o Movimento PT e ambos tiveram 30% dos votos da eleição direta da legenda que elegeu o deputado Carlos Veras presidente. Foi por isso, segundo ele, que as duas tendência juntas tiveram direito a 30% da composição da nova direção estadual. Outros 48% foram da CNB, tendência liderada pelo senador Humberto Costa no estado e 20% ficaram com o grupo CTPM, liderado pela senadora Teresa Leitão. Cada um deles ocupou seu espaço, sem qualquer concessão, afirma ele.

Alepe e o metanol

A Assembleia Legislativa aprovou projeto esta quarta-feira sobre a fiscalização das bebidas vendidas e consumidas no estado. O texto define critérios a serem seguidos por fabricantes e vendedores. Pernambuco tem casos de pessoas que morreram ou ficaram doentes por supostamente terem consumido bebidas com metanol e que se encontram em fase de investigação. A lei condensou projetos dos deputados Socorro Pimentel, João Paulo Costa, Antonio Coelho e Luciano Duque e tornou Pernambuco o primeiro estado do país a contar com uma legislação própria sobre o tema.

Pergunta que não quer calar

O presidente Lula vai conseguir dobrar o Centrão com ataques ao Congresso?

