Candidato à reeleição, Humberto Costa ocupa espaços importantes na direção estadual do PT

Embora tenha eleito o atual presidente estadual, deputado federal Carlos Veras, no dia 06 de julho, o PT só recentemente concluiu a composição de sua Executiva Estadual, definindo todos os 24 nomes com direito a voto nas deliberações partidárias. No dia de sua eleição, Veras deixou claro que o processo ia demorar, alegando que, como candidato único, tinha o compromisso de se compor com todos os grupos que o apoiaram. Além disso, os espaços das diversas tendências partidárias, levam em conta também os votos que elas tiveram nas diversas secções de votação em todo o estado.



Carlos Veras é da CNB – Construindo um Novo Brasil – tendência majoritária do PT e da qual faz parte o senador Humberto Costa. Desta forma, mesmo tendo sido obrigado a ouvir a todos para ser candidato único, ele é considerado nome de Humberto. Mas o senador não ficou só aí na ocupação dos espaços na direção estadual. Seu aliado Sérgio Goiana, da CNB, foi escolhido como secretário de finanças e planejamento, o cargo mais cobiçado fora o de presidente, e uma aliada, Ângela Cristina, também ganhou função de relevância que é a secretaria geral. A secretaria de Organização foi confiada a uma liderança do Recife, Oscar Barreto, que pretendia ser secretário de finanças, mas Humberto não abriu mão do cargo ( os dois são adversários políticos dentro do partido). Essas três secretarias cuidam da organização política, burocrática e financeira do PT, sendo tidas como as de maior poder.



Outra figura de destaque no partido, a senadora Teresa Leitão, indicou o 1º vice-presidente, seu aliado Filipe Cury, atual secretário municipal da gestão de João Campos. Teresa também indicou a secretária de formação, Teresa Rabelo. O 2º vice é Cirilo Mota, que foi presidente no Recife e é aliado de Oscar Barreto, o 4.º vice é o presidente do PT Recife, Osmar Ricardo, irmão de Oscar e o 5º vice é Pedro Alcântara, que foi candidato a presidente e é aliado do deputado estadual João Paulo Silva. João Paulo, como líder do partido na Alepe, faz parte da executiva estadual tendo direito a voto ao lado de Pedro Alcântara. O ex-deputado federal Fernando Ferro, que também foi candidato a presidente no Recife, ficou como vogal, assim como a deputada estadual Rosa Amorim, do MST.

Bilhete eletrônico



A Comissão de Finanças da Assembleia aprovou projeto do deputado estadual Sileno Guedes, ampliando de duas para três horas o tempo de integração no transporte público da Região Metropolitana. O projeto foi aprovado por três votos, teve um voto contra e uma abstenção. A matéria ainda vai ser submetida a várias comissões para, se aprovada, ser votada em plenário. Como o projeto cria despesa para o estado que teria que arcar com a compensação dessa hora a mais para não provocar aumento da passagem, não se sabe se terá aprovação do plenário.

Em defesa dos professores

A senadora Teresa Leitão fez pronunciamento no Senado esta terça-feira enaltecendo os professores, que têm seu dia celebrado esta quarta-feira. Ela disse que “sem valorização profissional não há educação de qualidade” e cobrou o pagamento do piso salarial da categoria pelos estados e municípios que ainda não se adequaram à lei vigente, ressaltando que já fez isso em várias ocasiões e espera “que esta seja a última”, lembrando que está na hora de respeitar os profissionais responsáveis pela educação de crianças e adolescentes brasileiros.

Pergunta que não quer calar

Com a composição que conseguiu fazer na direção do PT, Carlos Veras vai conseguir administrar o partido em paz?

