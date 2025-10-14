Educação leva os 3 senadores estaduais a entregar a Raquel Lyra prêmio nacional por avanço na alfabetização

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A diversidade de partidos e de opinião faz com que em todo o Brasil os governadores tenham o apoio de no máximo dois dos três senadores estaduais com assento no Congresso. Pernambuco não foge à regra mas esta segunda-feira em Brasília os senadores Humberto Costa, Teresa Leitão e Fernando Dueire – toda bancada estadual na Câmara Alta – deixaram de lado questões partidárias e se uniram na entrega à governadora Raquel Lyra da comenda “Governadores pela Alfabetização na Idade Certa”. Mais quatro governadores foram agraciados, mas Pernambuco foi o estado que conseguiu maior pontuação nacional, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Senado para conceder a honraria.



Os três senadores pernambucanos têm um bom relacionamento e o estado acabou sendo o único cujo senadores não só compareceram como subiram unidos ao púlpito para entregar o prêmio a Raquel Lyra. O Relatório Indicador Criança Alfabetizada, do MEC, concluiu que em 2024 Pernambuco atingiu 60,8% de crianças alfabetizadas na idade certa, superando os 59% de 2023 quando ultrapassou a média nacional pela primeira vez na história. Em 2022 a taxa foi de apenas 28%. Embora a alfabetização seja tarefa dos municípios, o Senado mede as parcerias e o envolvimento dos governadores no suporte aos prefeitos para que eles possam avançar nos índices, por isso a comenda é para os governadores. Pernambuco foi o que mais avançou entre todos os estados, segundo o senador Fernando Dueire.



A governadora agradeceu em seu pronunciamento o apoio da bancada pernambucana. O ministro Camilo Santana, da Educação, disse que o prêmio leva em conta “a evolução da alfabetização, a questão da equidade racial e a questão econômica” e adiantou: “quero parabenizar Pernambuco pelos avanços nos indicadores avaliados e, principalmente, pela pontuação máxima em equidade”. Sobre o significado da presença de toda bancada ao lado de Raquel Lyra, a senadora Teresa Leitão afirmou a este blog: “acho que a política educacional deve nos unificar a todos, pois o projeto que ensejou o prêmio é muito positivo para a aprendizagem e a educação na idade certa”.



O senador Humberto Costa parabenizou a governadora e disse em pronunciamento: “Pernambuco obteve a pontuação máxima em equidade, formação continuada e engajamento escolar e destacou-se ainda pelas políticas de colaboração e por uma taxa de escolarização líquida de 91%”. O senador Fernando Dueire pôs em relevo, entre outros pontos, que o estado “saiu do 16º para o 9º lugar nacional em alfabetização e por isso recebeu outro prêmio que foi o Selo Ouro do MEC e com o programa Juntos pela Educação, lançado em 2023, garante R$ 5,5 bilhões em investimento no setor até 2026”.

Cozinhas Comunitárias

O secretário de assistência social, combate à fome e política sobre drogas do Governo do Estado, Carlos Braga, divulgou esta segunda-feira em suas redes sociais que Pernambuco passou de 55 cozinhas comunitárias que tinha em 2022 para 222 nos últimos dois anos e meio. Destacou que elas são totalmente construídas pelo estado, com todo o material necessário para funcionar, e o estado ainda paga a manutenção até que a Prefeitura se estruture para assumir os custos com apoio estadual e federal. No momento são servidas por dia nas 222 cozinhas espalhadas por todas as regiões 50 mil refeições gratuitas para as pessoas mais pobres.

Mauro Vieira e Marco Rubio

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, viajou esta segunda para os Estados Unidos, onde tem encontro marcado na próxima sexta-feira com o secretário de Estado, Marco Rubio, indicado pelo presidente Donald Trump, para iniciar negociações com o Brasil. É possível que em uma segunda etapa os ministros da área econômica se envolvam na negociação, mas a escolha de Rúbio para esta primeira conversa enseja a hipótese de que Trump queira primeiro tratar de questões políticas para só depois falar de tarifas. O Brasil de qualquer forma já propôs a suspensão de 40% do tarifaço até que os entendimentos sejam concluídos.

Príncipe William quer reformas

Foi destaque no noticiário internacional este final de semana a entrevista que o Príncipe William, da Inglaterra, concedeu ao ator Eugene Levy no programa Viajantes do Futuro da Apple TV+. Ele disse que se vier a assumir o poder acha que “é preciso entender se as tradições ainda servem para o propósito atual de manter a monarquia conectada aos tempos de hoje”. E resumiu como seu propósito “respeito à tradição e abertura para o novo”.

A pergunta que não quer calar

A união política de Pernambuco vai ser pra valer ou foi só pontual?

