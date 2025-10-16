Em meio à disputa por vaga no STF, Lula recebe lideranças evangélicas no Planalto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quinta-feira (16) no Palácio do Planalto com o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, e importantes lideranças evangélicas.

O encontro ocorre em um momento crucial, visto que Messias, que é evangélico, é apontado como um dos favoritos para ocupar a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF), que será aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso.

Participaram da reunião no gabinete presidencial o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, e o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP). A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também esteve presente.

O nome de Jorge Messias para a Suprema Corte conta com o apoio de membros da bancada evangélica no Congresso Nacional, incluindo parlamentares que não fazem parte da base governista.

O ministro da AGU tem sido acionado pelo governo Lula em outras ocasiões para construir pontes de diálogo com a bancada e com a população evangélica.

Quem é Jorge Messias?

Jorge Messias, 45 anos, é procurador da Fazenda Nacional e atua como ministro da Advocacia-Geral da União desde o início do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023. Conhecido como um quadro técnico de perfil discreto, ganhou destaque no governo Dilma Rousseff, quando ocupou o cargo de subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência (SAJ).

Concursado desde 2007, Messias poderá permanecer no STF por até 30 anos, caso sua indicação seja aprovada pelo Senado. Considerado de confiança pessoal do presidente, ele é visto como uma escolha que reforça a influência política do Planalto na Corte.