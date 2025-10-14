fechar
Priscila Krause assume interinamente o Governo do Estado

"Durante esses 14 dias seguiremos no mesmo objetivo, que é o de anunciar e levar ações concretas para o povo pernambucano", disse Priscila

Por JC Publicado em 14/10/2025 às 20:15
Priscila Krause e Raquel Lyra, no ato de transmissão do cargo
Priscila Krause e Raquel Lyra, no ato de transmissão do cargo - JANAINA PEPEU /SECOM

A governadora Raquel Lyra realizou, nesta terça-feira (14), a transmissão de cargo para a vice-governadora Priscila Krause. A gestora irá participar de uma série de compromissos na China e na Dinamarca, em busca de investimentos para Pernambuco. Até o dia 28 de outubro, Priscila Krause será governadora em exercício do estado de Pernambuco.

“Priscila, nossa vice-governadora, vai assumir o Estado nesses próximos 14 dias, enquanto estou indo para China e para Dinamarca em busca de negócios e para anunciar boas conexões para Pernambuco. Vamos estar em um fuso diferente, mas prospectando investimentos”, declarou a governadora Raquel Lyra.

“A governadora estará em um fuso diferente mas não tem diferença, será como se Raquel estivesse aqui em plena sintonia com o desenvolvimento de Pernambuco. Durante esses 14 dias seguiremos no mesmo objetivo, que é o de anunciar e levar ações concretas para o povo pernambucano com investimentos na ponta”, contou Priscila Krause.

AGENDA 

Nesta quarta-feira, como governadora em exercício, Priscila participa da abertura do Curso de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e da celebração de 25 Anos do Porto Digital. 


 

