fechar
Política | Notícia

PGR diz que deputados não podem pedir prisão de Eduardo Bolsonaro

Segundo o procurador-geral, Paulo Gonet, somente o Ministério Público, a Polícia Federal ou um assistente de acusação podem solicitar a medida

Por Agência Brasil Publicado em 14/10/2025 às 19:22
PGR diz que deputados n&atilde;o podem pedir pris&atilde;o do deputado federal Eduardo Bolsonaro
PGR diz que deputados não podem pedir prisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Clique aqui e escute a matéria

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou nesta terça-feira (14) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer no qual afirma que parlamentares não podem requerer a prisão do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes após os deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) pedirem a prisão do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é investigado na Corte pelo tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras.

Leia Também

Segundo Gonet, somente o Ministério Público, a Polícia Federal ou um assistente de acusação podem solicitar a medida.

“SS. Exas [Suas Excelências] não estão habilitadas no feito em nenhuma dessas posições, o que lhes subtrai a legitimidade processual para postular no feito”, afirmou.

Contudo, o procurador disse que poderá avaliar a decretação de medidas cautelares contra Eduardo Bolsonaro.

“De toda sorte, a Procuradoria-Geral da República se reserva à avaliação, em instante que estime oportuno, de eventual requerimento de medidas cautelares, inclusive no que tange ao aspecto da sua viabilidade efetiva”, completou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No mês passado, Gonet apresentou denúncia contra o filho de Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo pelo crime de coação no curso do processo.

Ambos moram nos Estados Unidos e foram investigados no inquérito que apurou a participação deles na promoção do tarifaço contra o Brasil e de sanções contra integrantes do governo federal e do Supremo.

Leia também

Em dois meses, tarifaço de Trump expôs a direita brasileira e ajudou Lula
Cena Política

Em dois meses, tarifaço de Trump expôs a direita brasileira e ajudou Lula
'Não posso agir para prejudicar ou privilegiar', diz Motta sobre Zambelli e Eduardo Bolsonaro
CÂMARA DOS DEPUTADOS

'Não posso agir para prejudicar ou privilegiar', diz Motta sobre Zambelli e Eduardo Bolsonaro

Compartilhe

Tags