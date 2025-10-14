fechar
Política | Notícia

Fraudes no INSS: STF bloqueia R$ 390 milhões em bens de sindicato do irmão de Lula

A decisão foi tomada no âmbito da mais recente fase da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF), que investiga descontos indevidos

Por JC Publicado em 14/10/2025 às 21:11
O Sindnapi atualmente tem como um dos dirigentes Jos&eacute; Ferreira da Silva, o Frei Chico, irm&atilde;o do presidente Luiz In&aacute;cio Lula da Silva
O Sindnapi atualmente tem como um dos dirigentes José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

*Com agências

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de R$ 390 milhões em bens, móveis, imóveis e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), sindicato e de seus dirigentes. O Sindnapi atualmente tem como um dos dirigentes José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não é citado na investigação da PF nem foi alvo de medidas deflagradas na operação, porque os fatos sob apuração até o momento se restringem à gestão anterior do sindicato

A decisão foi tomada no âmbito da mais recente fase da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF), que investiga descontos indevidos em aposentadorias e benefícios do INSS. O valor total bloqueado corresponde ao montante de descontos feitos pela entidade entre 2021 e janeiro de 2025.

Suspeitas de lavagem de dinheiro

O bloqueio milionário foi autorizado após a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentarem ao Supremo Tribunal Federal indícios de "movimentações financeiras atípicas indicando pulverização, fracionamento e passagem de valores do Sindnapi para pessoas físicas e jurídicas ligadas à diretoria, em atos típicos de lavagem de dinheiro".

Na decisão, Mendonça destacou haver "fundadas suspeitas de relevante participação dos representados nos ilícitos apurados", classificando a atuação como de um "grupo criminoso organizado para lesar aposentados e pensionistas mediante descontos indevidos e posterior lavagem dos vultosos recursos ilícitos obtidos".

Empresas de fachada

A investigação da PF e a análise técnica da PGR apontam para irregularidades consistentes nos Acordos de Cooperação Técnica firmados entre o INSS e o Sindnapi. A Procuradoria afirma que o material colhido revela um "encadeamento de transações que se estende do núcleo diretivo do sindicato a empresas de fachada e parentes dos dirigentes".

Entre os exemplos citados, a PF menciona a empresa "New Flex Construtora (Viterbo Construções)", constituída em janeiro de 2022 sem qualquer funcionário registrado. Esta construtora recebeu R$ 363.284,30 da Santmax Engenharia e Serviços Ltda., empresa já identificada como destinatária de mais de R$ 1,1 milhão provenientes do Sindnapi.

Além do bloqueio de bens, o ministro André Mendonça também autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do sindicato e de diversos dirigentes, abrangendo o período de 2020 até o momento.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

 

 
 
 

Leia também

Superintendente da PF em Pernambuco é nomeado o primeiro adido da corporação na China
NOMEAÇÃO

Superintendente da PF em Pernambuco é nomeado o primeiro adido da corporação na China
PF faz operação contra fraudes em descontos de aposentadorias do INSS; veja detalhes
INSS

PF faz operação contra fraudes em descontos de aposentadorias do INSS; veja detalhes

Compartilhe

Tags