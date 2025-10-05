Mendonça rebate críticas do PT após oposição a curso de Medicina para integrantes do MST

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ao responder aos ataques que, segundo ele, atingem sua família de "maneira sórdida", o político ressaltou suas raízes no Agreste pernambucano

Clique aqui e escute a matéria

O ex-ministro da Educação e deputado federal Mendonça Filho utilizou as redes sociais, neste domingo (5), para rebater o que chamou de "ataques covardes" do PT contra ele e sua família. A controvérsia se acentuou após o político defender uma universidade pública ampla e com acesso a todos os estudantes, em oposição à reserva de vagas para assentados do MST no curso de Medicina da UFPE, sem a exigência de submissão ao ENEM ou SISU.

"O direito que um filho de assentado tem é o mesmo direito de um filho de um cortador de cana, de uma empregada doméstica ou um cobrador de ônibus", afirmou o político, defendendo a igualdade de acesso ao ensino superior.

DEFESA DE VALORES

Ao responder aos ataques que, segundo ele, atingem sua família de "maneira sórdida", o político ressaltou suas raízes no Agreste pernambucano. Ele mencionou que seus quatro avós eram agricultores que sequer concluíram o ensino médio, e que ele próprio é a segunda geração com acesso a um curso de nível superior.

"Os valores que nós carregamos são os valores do trabalho, da ética e do compromisso social, e da educação como fonte transformadora da realidade social do país e do nosso estado de Pernambuco", declarou, citando a história de seu pai, que perdeu o pai (seu avô) assassinado aos 21 anos e teve que virar arrimo de família.

Mendonça destacou seu histórico na área da educação, citando as transformações que implementou com políticas públicas, como implementação de Escola em Tempo Integral em Pernambuco, política que, segundo ele, colocou o Estado nas primeiras posições do ranking IDEB do ensino médio; acesso ao Ensino Superior, com gratuidade de acesso à UPE para egressos de escolas públicas, quando foi governador; reforma do Ensino Médio e investimento federal que classificou como "o maior investimento da história" em institutos e Universidades Federais em Pernambuco, incluindo a criação da Universidade Federal do Agreste, com recursos do Governo Federal.

Críticas à ética



O político finalizou seu pronunciamento criticando o Partido dos Trabalhadores, afirmando que não aceita "lição de ética" e que sempre agiu na vida pública com responsabilidade e zelo ao dinheiro público, ao contrário do PT, que ele associou a casos de corrupção como o Mensalão e o Petrolão. "Sou ficha limpa. [...] O PT não venha para este debate, já começa perdendo", disparou.