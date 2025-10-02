Pressionado a deixar o cargo, ministro Celso Sabino declara apoio a Lula: "Nenhum partido vai me afastar do povo"
Pressionado pelo União Brasil para deixar o cargo, ministro ignora o partido, chama Lula de 'melhor presidente da história' e promete apoio
Em seu provável último ato público como ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil) fez uma forte declaração de apoio e lealdade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pressionado por seu partido a deixar o cargo, Sabino aproveitou uma agenda ao lado de Lula em Belém (PA), nesta quinta-feira (2), para mandar um recado direto à cúpula do União Brasil.
"Nada, nenhum partido político, nenhum cargo e nenhuma ambição pessoal vai me afastar desse povo que eu amo", disse o ministro. "Conte comigo, onde quer que eu esteja, para lhe apoiar, para segurar a sua mão", completou, dirigindo-se a Lula, a quem também chamou de "melhor presidente da história".
O ultimato do União Brasil
A declaração de Sabino é o clímax de uma crise que se arrasta há semanas. No mês passado, a federação formada por União Brasil e Progressistas (PP) deu um ultimato para que seus filiados com mandato deixassem os ministérios do governo Lula. A medida, que também afeta o ministro do Esporte, André Fufuca (PP), visava consolidar a posição do bloco na oposição para as eleições de 2026.
Diante da pressão, Celso Sabino entregou uma carta de demissão a Lula na semana passada. O presidente, no entanto, pediu que ele permanecesse no cargo até a viagem a Belém, o que foi visto como uma manobra para tentar negociar sua permanência no governo até a realização da COP30, em novembro.
A fala de hoje, porém, soa como um discurso de despedida, no qual o ministro rompe com a diretriz de seu partido e reafirma sua aliança pessoal com o presidente. O futuro de Sabino no União Brasil, após a declaração, é incerto.
(Com informações do Estadão Conteúdo)