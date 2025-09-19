Debandada do União Brasil causa primeira baixa no governo Lula: Celso Sabino deixa o Ministério do Turismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lula vai protestar na ONU por causa do visto meia-boca do ministro da Saúde; projeto da anistia tira Aécio Neves do limbo; punição para amotinados

Clique aqui e escute a matéria

PROTESTO NA ONU

Enquanto revisava o discurso que fará na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas, o presidente Lula da Silva (PT) destacou um trecho para subir o tom: a forma como o governo norte-americano tratou as autoridades brasileiras.

VISTO MEIA-BOCA

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desistiu de viajar aos Estados Unidos em razão das limitações do visto, que não permitiam que ele fosse a um encontro da Organização Pan-americana da Saúde (OPS), em Washington.

I’M OUT

O ministro do Turismo, Celso Sabino, que vinha treinando o inglês até para pedir um “black coffee”, informou ao presidente Lula que vai seguir a orientação do seu partido – União Brasil – e deixar o ministério. Sabino, deputado federal pelo Pará, sonhava estar na linha de frente da COP30 em Belém, agora em novembro.

SEM ANISTIA

O corregedor parlamentar da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA), não quer nem ouvir falar em perdão. Todos os deputados que se amotinaram na Mesa Diretora, no início do mês de agosto, “devem sofrer processos que podem chegar a suspensão dos respectivos mandatos”.

PELA ORDEM

Três deles devem receber pena máxima – suspenção do mandato: Marcos Pollon (PL-MS), 90 dias; Marcel van Hatten (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC), 30 dias de gancho por terem obstruído o acesso do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), à cadeira de comando.

GRAVÍSSIMO

Marcos Pollon pode ter a pena elevada a 120 dias de suspensão do mandato por ter se sentado na cadeira da Presidência.

CENSURA ESCRITA

Além das penalidades de suspenção de mandato, o corregedor recomenda “censura escrita” a 14 parlamentares. O relatório de Diego Coronel passa, antes, pelo comando da Câmara. Algumas medidas precisam ser referendadas pelo Conselho de Ética.

FORRÓ DO PESCOÇUDO

Na periferia de Brasília, às tardes de domingo sempre foram reservadas para um forró de pé de serra que reunia centenas de aposentados. “Era também lugar de paquera” e o ponto onde o pessoal da Força Sindical arregimentava manifestantes para protestar no Congresso Nacional. Paulinho da Força (Solidariedade-SP) ainda é querido entre os cada vez menores grupos de forrozeiros.

A RESSURREIÇÃO DE AÉCIO NEVES

Sucumbido em seu gabinete especial – todo ex-presidente da Câmara tem um – Aécio Neves (PSDB-MG) ressurge das cinzas e agora se apresenta como o grande guardião do projeto da dosimetria.

PENSE NISSO!

Está ficando cada vez mais chato você sair de casa, ser extorquido por um flanelinha, sentar-se [?] ao lado de gente chata e inconveniente falando ao celular ou filmando o espetáculo com uma luz mais forte que refletor de aeroporto e, no meio do êxtase musical, o artista solta uma lorota política.

Vá se danar, meu amigo! Eu vim ao seu show porque gosto de algumas de suas interpretações. Comício com meu dinheiro, não. Sim, eu paguei para ouvir música. Para assistir ao seu espetáculo.

Pense nisso!



