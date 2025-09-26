Celso Sabino deixa Ministério do Turismo após decisão do União Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deputado federal do Pará entregou carta de demissão a Lula e permanecerá no cargo até a próxima semana para cumprir agenda oficial

*Com informações da Agência Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), anunciou nesta sexta-feira (26) sua saída do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão ocorre após o União Brasil determinar que todos os seus filiados deixem cargos na gestão federal.

Sabino entregou pessoalmente a carta de demissão a Lula durante encontro no Palácio do Planalto. O deputado federal eleito pelo Pará afirmou que permanecerá no cargo até a próxima quinta-feira (2), a pedido do presidente, para acompanhá-lo em Belém, na inauguração de obras relacionadas à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro.

União Brasil determinou saída de filiados

O movimento de Celso Sabino atende a uma resolução do União Brasil aprovada em 18 de setembro. O partido deu prazo de 24 horas para que todos os filiados que ocupam funções no governo federal deixassem seus postos, sob pena de punições disciplinares, incluindo expulsão.

A medida foi interpretada como parte da estratégia de desembarque da sigla da base governista. Segundo dirigentes, a decisão também teve como pano de fundo reportagens que associaram o presidente nacional do partido, Antonio de Rueda, ao Primeiro Comando da Capital (PCC) — ligação negada por ele. O União Brasil acusou o governo federal de “uso político da estrutura estatal” para desgastar sua imagem.

Além do União Brasil, o Progressistas (PP) também decidiu romper com o governo Lula. No entanto, o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), ainda não teve sua saída confirmada.

Tentativas de permanecer no cargo

Nos últimos dias, Sabino buscou alternativas para tentar se manter à frente da pasta, negociando com dirigentes e aliados. Ele chegou a ganhar alguns dias de prazo para permanecer como ministro, mas acabou oficializando a saída em cumprimento à resolução partidária.

Apesar da decisão, Sabino destacou que manterá diálogo com Lula e não descartou seguir próximo ao governo em outras frentes. “A minha vontade é clara, é continuar o trabalho que a gente vem fazendo e ampliar esse diálogo”, afirmou.

Celso Sabino assumiu o Ministério do Turismo em julho de 2023 e retorna agora ao mandato de deputado federal. Durante sua gestão, esteve à frente da preparação da infraestrutura turística voltada para a COP30, que acontecerá em Belém, sua base eleitoral.

Com a saída de Sabino, o União Brasil deixa oficialmente o comando do Turismo. Ainda não há definição sobre quem assumirá a pasta após o desembarque.

