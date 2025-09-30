fechar
Política | Notícia

Congresso aprova proposta que aumenta fundo eleitoral para quase R$ 5 bilhões em 2026

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou o Orçamento de 2026 para o Congresso com R$ 1 bilhão para o fundo eleitoral

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/09/2025 às 18:47
A comiss&atilde;o aprovou uma instru&ccedil;&atilde;o normativa colocando mais R$ 2,93 bilh&otilde;es das emendas de bancada estadual e mais R$ 1,01 bilh&atilde;o das despesas n&atilde;o obrigat&oacute;rios do Poder Executivo para aumentar a cifra
A comissão aprovou uma instrução normativa colocando mais R$ 2,93 bilhões das emendas de bancada estadual e mais R$ 1,01 bilhão das despesas não obrigatórios do Poder Executivo para aumentar a cifra - MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

Clique aqui e escute a matéria

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou uma proposta que aumenta o fundo eleitoral para R$ 4,96 bilhões em 2026, ano de eleições presidenciais, repetindo a cifra destinada às últimas eleições municipais, conforme a Coluna do Estadão antecipou.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou o Orçamento de 2026 para o Congresso com R$ 1 bilhão para o fundo eleitoral. A comissão aprovou uma instrução normativa colocando mais R$ 2,93 bilhões das emendas de bancada estadual e mais R$ 1,01 bilhão das despesas não obrigatórios do Poder Executivo para aumentar a cifra.

ORIGEM DO DINHEIRO

Na prática, o dinheiro do fundo eleitoral sairá do recurso destinado a políticas públicas como saúde, educação e assistência social. O valor deverá entrar no Orçamento, que ainda não foi votado pelo Congresso Nacional. O deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) é o relator do Orçamento e também foi relator da instrução normativa.

A proposta não precisa passar pelo plenário do Congresso Nacional e já está valendo. Mesmo que parte do dinheiro saia das emendas parlamentares, os líderes partidários concordaram com a medida, pois, em ano de eleições, nem todas as emendas são pagas por conta de vedações da legislação eleitoral. O dinheiro do fundo eleitoral, por sua vez, é obrigatório e garantido às legendas.

 

Leia também

PEC da Blindagem é a consagração da desmoralização do Congresso
Cena Política

PEC da Blindagem é a consagração da desmoralização do Congresso
Veja o que se sabe até agora sobre o Orçamento de 2026 enviado pelo governo Lula ao Congresso
PLOA 2026

Veja o que se sabe até agora sobre o Orçamento de 2026 enviado pelo governo Lula ao Congresso

Compartilhe

Tags