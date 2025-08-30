fechar
Política | Notícia

Veja o que se sabe até agora sobre o Orçamento de 2026 enviado pelo governo Lula ao Congresso

Texto, que ainda não foi formalmente protocolado no Congresso, prevê R$ 19,8 bilhões em receitas condicionadas à aprovação no Congresso Nacional

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/08/2025 às 10:13
Governo federal pretende destinar R$ 83 bilhões para investimentos. Cumprindo pisos constitucionais, as áreas da Saúde e da Educação terão R$ 245,5 bilhões e R$ 133,7 bilhões, respectivamente
Governo federal pretende destinar R$ 83 bilhões para investimentos. Cumprindo pisos constitucionais, as áreas da Saúde e da Educação terão R$ 245,5 bilhões e R$ 133,7 bilhões, respectivamente - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Clique aqui e escute a matéria

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 prevê um superávit de R$ 34,5 bilhões no ano que vem, o equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), no centro da meta fiscal.

Algumas despesas, porém, estão fora desse balanço, como parte do pagamento de precatórios (dívidas judiciais da União). Considerando todos os gastos e receitas, haverá um déficit real de R$ 23,3 bilhões no ano que vem, de acordo com as projeções do governo.

O texto, que ainda não foi formalmente protocolado no Congresso nem apresentado à imprensa integralmente, prevê R$ 19,8 bilhões em receitas condicionadas à aprovação no Congresso Nacional e R$ 40,87 bilhões em receitas administradas extraordinárias.

Para atingir esse objetivo, o governo prevê obter uma receita líquida de R$ 2,577 trilhões, ou 18,64% do PIB, e limitar a despesa primária a R$ 2,601 trilhões, ou 18,81% do PIB. O limite de despesas é R$ 168 bilhões maior do que o de 2025. Os gastos obrigatórios devem somar R$ 2,374 trilhões, e os discricionários, que podem ser definidos pelo governo, serão limitados a R$ 227 bilhões.

As estimativas do governo levam em conta um crescimento de 2,44% para o PIB do ano que vem, além de um IPCA de 3,60%. A previsão para a taxa Selic média de 2026 é de 13,11%, e a da cotação média do dólar, de R$ 5,76. O governo considera que o salário mínimo do ano que vem será de R$ 1.631.

Veja abaixo as principais medidas de receitas previstas no projeto:

Renúncias fiscais

Foram considerados como valores redutores de receitas, ou seja, renúncias de receitas, medidas como o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).

"São benefícios novos, que não estavam previstos", explicou o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, em entrevista coletiva sobre o PLOA.

Outra medida é o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (Reintegra), vinculado às exportações para os Estados Unidos - para mitigar os efeitos do tarifaço de Trump -,que reduzirá a arrecadação em R$ 1,5 bilhão em 2026. O Regime Especial de Tributação para Datacenters (ReData) deve provocar uma perda de R$ 5,2 bilhões em receitas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Corte em benefícios fiscais

O PLOA de 2026 prevê R$ 19,8 bilhões em receitas condicionadas, decorrentes do projeto de lei complementar (PLP) que vai fazer o corte linear de benefícios fiscais a empresas e setores. O texto foi apresentado nesta sexta-feira pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE).

O secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, sinalizou que o texto poderá ser apensado ao que já está em tramitação na Câmara e que é relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Segundo o número dois do ministro Fernando Haddad, esta é a "grande novidade" da peça orçamentária de 2026. "É importante porque o texto vai se tornar conhecido agora. A gente já tem trabalhado com as lideranças do Congresso", afirmou.

MP alternativa ao IOF

O PLOA prevê R$ 40,87 bilhões em receitas administradas extraordinárias, que incluem:

- Cerca de R$ 20,9 bilhões com a Medida Provisória (MP) 1.303/2025, alternativa ao IOF. A MP prevê um ganho em 2026 de R$ 10 bilhões com limites à compensação de tributos administrados pela Receita Federal; R$ 2,6 bilhões com a revogação da isenção de investimentos como LCI e LCA; R$ 1,7 bilhão com tributação de bets; R$ 1,580 bilhão com o aumento da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); R$ 4,990 bilhões com tributação de JCP (Juros sobre Capital Próprio).

- Cerca de R$ 20 bilhões de transações tributárias no âmbito do Programa de Transação Integral (PTI) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Leilão de petróleo e dividendos

Nas receitas não administradas, a estimativa inclui cerca de R$ 31 bilhões provenientes da comercialização da participação do governo federal em receitas de petróleo, e R$ 54 bilhões em dividendos (valor superior aos R$ 37 bilhões projetados no PLDO).

O chamado "balcão único" da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para renegociação por meio de transações de créditos (não tributários) relacionados a agências, por sua vez, deve render R$ 7 bilhões no ano que vem.

Programas Sociais

O Bolsa Família terá um orçamento de R$ 158,6 bilhões, o mesmo valor de 2025, sem previsão de reajuste no benefício, mas o governo quer turbinar outros programas sociais.

O Auxílio Gás ficou com R$ 5,1 bilhões, acima dos R$ 3,6 bilhões deste ano, mas abaixo da ampliação anunciada e prestes a ser lançada, com atendimento de 17 milhões de famílias e gastos superior a R$ 10 bilhões. Para colocar esses valores no Orçamento, a peça terá de ser ajustada.

De acordo com a equipe econômica, o valor de R$ 5,1 bilhões atende ao desenho que está sendo feito pelo governo e que ainda estava em processo de discussão antes da finalização da peça orçamentária.

Os técnicos garantiram que a despesa estará dentro do Orçamento, mas que o programa terá uma dinâmica diferente, atendendo famílias de acordo com a quantidade de pessoas e vinculado diretamente à compra do botijão de gás, e não como um dinheiro livre na conta.

O Pé-de-Meia, que voltará para o Orçamento, após o Tribunal de Contas da União (TCU) condenar os gastos paralelos do programa de incentivo à permanência no Ensino Médio, tem uma previsão de R$ 12 bilhõesem despesas.

Investimentos e Novo PAC

O governo reservou R$ 52,9 bilhões para o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em 2026. No total, serão R$ 83 bilhões em investimentos públicos, um aumento de R$ 11,7 bilhões em relação ao ano anterior.

Emendas e fundo eleitoral

As emendas parlamentares somaram R$ 40,8 bilhões no Orçamento de 2026, mas o valor diz respeito apenas às emendas impositivas (obrigatórias), indicadas pelos deputados e senadores (individuais) e pelos grupos estaduais do Congresso (bancada).

O Congresso deverá incluir R$ 12,1 bilhões em emendas de comissão, herdeiras do orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão. Para isso, terá de cortar despesas do Poder Executivo para abrigar os recursos.

Além disso, o governo reservou R$ 1 bilhão para o fundo eleitoral, que bancará os candidatos na eleição de 2026 - valor menor do que os R$ 5 bilhões destinados nas eleições de 2022 e 2024. Se o Congresso quiser aumentar a cifra, deverá cortar das emendas de bancada, como prevê a legislação.

 

Leia também

João Lyra elogia João Campos e declaração é explorada nas redes sociais
Politica

João Lyra elogia João Campos e declaração é explorada nas redes sociais

A batalha judicial que ronda a CPI da Publicidade está longe do fim
Politica

A batalha judicial que ronda a CPI da Publicidade está longe do fim

Compartilhe

Tags