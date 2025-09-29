fechar
Política | Notícia

Alepe instala Banco Vermelho, símbolo do enfrentamento ao feminicídio

Assembleia Legislativa de Pernambuco é a primeira do país a instalar o símbolo internacional de enfrentamento à violência contra a mulher

Por JC Publicado em 29/09/2025 às 19:13
Presidente da Alepe, Álvaro Porto cobrou mais investimento em segurança para as mulheres, durante a inauguração do Banco Vermelho na Alepe
Presidente da Alepe, Álvaro Porto cobrou mais investimento em segurança para as mulheres, durante a inauguração do Banco Vermelho na Alepe - Tiago Malheiros/Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto (PSDB), inaugurou nesta segunda-feira (29) o Banco Vermelho na Casa de Joaquim Nabuco, em ato realizado ao lado do primeiro-secretário da Mesa Diretora, deputado Francismar Pontes (PSB).

A Alepe é a primeira assembleia estadual do país a instalar o equipamento, que é reconhecido como símbolo internacional da luta contra a violência de gênero e pelo enfrentamento ao feminicídio. A iniciativa resulta de convênio com o Instituto Banco Vermelho (IBV), organização dedicada à conscientização e mobilização pela causa.

Leia Também

Álvaro cobra mais segurança para mulheres em Pernambuco

Durante a cerimônia, Álvaro Porto ressaltou a importância do engajamento da Assembleia na pauta da proteção feminina e cobrou mais investimentos em políticas de segurança. Ele lembrou que Pernambuco está entre os estados com maiores índices de violência contra as mulheres.

“Falamos com tristeza sobre a situação do nosso estado. Temos aqui várias delegacias da mulher sem funcionar. Vemos uma luta constante de deputados que pedem mais segurança para o estado”, afirmou.

Segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), Pernambuco registrou 60 casos de feminicídio entre janeiro e agosto deste ano, uma média de um caso a cada quatro dias. O número representa um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 50 ocorrências.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além disso, levantamento do Instituto Fogo Cruzado, divulgado em agosto, mostrou que Pernambuco concentra o maior número de feminicídios e tentativas de feminicídio com arma de fogo no Brasil em 2025.

“As mulheres do nosso estado enfrentam uma realidade triste e perigosa. É preciso investir mais em segurança”, reforçou Porto.

O presidente da Alepe destacou que espera que outras casas legislativas sigam o exemplo pernambucano e instalem o Banco Vermelho como ferramenta de mobilização social.

“Trata-se de uma realidade que exige o engajamento de toda a sociedade e uma mobilização ampla e coletiva. A Alepe abraça esta causa que defende a proteção, a dignidade e o direito à vida das mulheres”, disse.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Executiva do PSDB define posição de independência na Alepe e escolhe Diogo Moraes como novo líder
Alepe

Executiva do PSDB define posição de independência na Alepe e escolhe Diogo Moraes como novo líder
Velório de Júlia Ramile emociona e mobiliza familiares e amigos no pedido por justiça
LUTO

Velório de Júlia Ramile emociona e mobiliza familiares e amigos no pedido por justiça

Compartilhe

Tags