Alepe instala Banco Vermelho, símbolo do enfrentamento ao feminicídio
Assembleia Legislativa de Pernambuco é a primeira do país a instalar o símbolo internacional de enfrentamento à violência contra a mulher
O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto (PSDB), inaugurou nesta segunda-feira (29) o Banco Vermelho na Casa de Joaquim Nabuco, em ato realizado ao lado do primeiro-secretário da Mesa Diretora, deputado Francismar Pontes (PSB).
A Alepe é a primeira assembleia estadual do país a instalar o equipamento, que é reconhecido como símbolo internacional da luta contra a violência de gênero e pelo enfrentamento ao feminicídio. A iniciativa resulta de convênio com o Instituto Banco Vermelho (IBV), organização dedicada à conscientização e mobilização pela causa.
Álvaro cobra mais segurança para mulheres em Pernambuco
Durante a cerimônia, Álvaro Porto ressaltou a importância do engajamento da Assembleia na pauta da proteção feminina e cobrou mais investimentos em políticas de segurança. Ele lembrou que Pernambuco está entre os estados com maiores índices de violência contra as mulheres.
“Falamos com tristeza sobre a situação do nosso estado. Temos aqui várias delegacias da mulher sem funcionar. Vemos uma luta constante de deputados que pedem mais segurança para o estado”, afirmou.
Segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), Pernambuco registrou 60 casos de feminicídio entre janeiro e agosto deste ano, uma média de um caso a cada quatro dias. O número representa um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 50 ocorrências.
Além disso, levantamento do Instituto Fogo Cruzado, divulgado em agosto, mostrou que Pernambuco concentra o maior número de feminicídios e tentativas de feminicídio com arma de fogo no Brasil em 2025.
“As mulheres do nosso estado enfrentam uma realidade triste e perigosa. É preciso investir mais em segurança”, reforçou Porto.
O presidente da Alepe destacou que espera que outras casas legislativas sigam o exemplo pernambucano e instalem o Banco Vermelho como ferramenta de mobilização social.
“Trata-se de uma realidade que exige o engajamento de toda a sociedade e uma mobilização ampla e coletiva. A Alepe abraça esta causa que defende a proteção, a dignidade e o direito à vida das mulheres”, disse.