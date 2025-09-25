Tarcísio visita Bolsonaro e diz ter preocupação e consideração ao ex-presidente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O chefe do Executivo paulista também negou que Bolsonaro tenha lhe dado aval para concorrer à Presidência da República no ano que vem

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira (25) que irá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na próxima segunda-feira (29) após a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Tarcísio, trata-se de algo que ele "fará sempre".

"Vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele. É uma coisa que eu vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim", disse o governador. Ao ser questionado se iria abordar a pauta da anistia no encontro com o capitão reformado, Tarcísio desconversou.

O chefe do Executivo paulista também negou que Bolsonaro tenha lhe dado aval para concorrer à Presidência da República no ano que vem e reafirmou que pretende disputar a reeleição em São Paulo. Embora negue publicamente, Tarcísio é o candidato favorito de setores do Centrão e da elite financeira do País ao cargo.

VIAGEM CANCELADA

Depois de cancelar uma viagem a Brasília em 15 de setembro, o governador pediu autorização ao STF para visitar o ex-presidente no dia 16. Moraes autorizou o encontro, mas apenas para a próxima segunda-feira, 29. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Neste mês, ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado pela Primeira Turma do Supremo.

Tarcísio falou com jornalistas após a inauguração das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) Cabuçu e Fortaleza, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.