Câmara aprova transferência simbólica da capital do Brasil para Belém durante a COP30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto, que agora segue para o Senado, visa demonstrar o compromisso do país com a pauta ambiental; oposição criticou os custos da medida

Clique aqui e escute a matéria

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quinta-feira (25), um projeto de lei que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém (PA) durante a 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30). Se aprovada também pelo Senado, a medida valerá entre os dias 11 e 21 de novembro.

O projeto, de autoria da deputada Duda Salabert (PDT-MG), permite que os atos do Poder Executivo, como despachos do presidente e de ministros, sejam datados como se tivessem sido assinados na capital paraense durante o evento. O objetivo é reforçar o compromisso do Brasil com as questões ambientais.

O relator, deputado José Priante (MDB-PA), lembrou que a medida não é inédita, citando a transferência simbólica da capital para o Rio de Janeiro durante a Rio-92. "Isso retrata a importância de que todos os brasileiros possam [...] reconhecer o simbolismo desse evento no coração da Amazônia", justificou.

Críticas e próximos passos

A proposta foi aprovada por 304 votos a 64, com oposição apenas do partido Novo e da liderança da oposição. O deputado Luiz Lima (Novo-RJ) criticou a medida, afirmando que, mesmo simbólica, a transferência gerará custos com aluguel de veículos e tecnologia.

O texto agora segue para a análise do Senado Federal.

Segurança Viária

Na mesma sessão, a Câmara também aprovou um projeto que destina 5% do valor das multas de trânsito para o Fundo Nacional da Segurança Pública, com o objetivo de usar os recursos em ações de segurança viária e na qualificação de agentes de trânsito.

(Com informações da Agência Brasil).