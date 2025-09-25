fechar
Política | Notícia

Câmara aprova transferência simbólica da capital do Brasil para Belém durante a COP30

Projeto, que agora segue para o Senado, visa demonstrar o compromisso do país com a pauta ambiental; oposição criticou os custos da medida

Por JC Publicado em 25/09/2025 às 20:51 | Atualizado em 25/09/2025 às 20:56
Belém do Pará sediará a cop30 em novembro deste ano
Belém do Pará sediará a cop30 em novembro deste ano - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quinta-feira (25), um projeto de lei que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém (PA) durante a 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30). Se aprovada também pelo Senado, a medida valerá entre os dias 11 e 21 de novembro.

O projeto, de autoria da deputada Duda Salabert (PDT-MG), permite que os atos do Poder Executivo, como despachos do presidente e de ministros, sejam datados como se tivessem sido assinados na capital paraense durante o evento. O objetivo é reforçar o compromisso do Brasil com as questões ambientais.

O relator, deputado José Priante (MDB-PA), lembrou que a medida não é inédita, citando a transferência simbólica da capital para o Rio de Janeiro durante a Rio-92. "Isso retrata a importância de que todos os brasileiros possam [...] reconhecer o simbolismo desse evento no coração da Amazônia", justificou.

Críticas e próximos passos

A proposta foi aprovada por 304 votos a 64, com oposição apenas do partido Novo e da liderança da oposição. O deputado Luiz Lima (Novo-RJ) criticou a medida, afirmando que, mesmo simbólica, a transferência gerará custos com aluguel de veículos e tecnologia.

O texto agora segue para a análise do Senado Federal.

Segurança Viária

Na mesma sessão, a Câmara também aprovou um projeto que destina 5% do valor das multas de trânsito para o Fundo Nacional da Segurança Pública, com o objetivo de usar os recursos em ações de segurança viária e na qualificação de agentes de trânsito.

(Com informações da Agência Brasil).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Pesquisa Pulso Brasil/Ipespe: Cresce rejeição à Câmara; STF e Senado registram aumento na aprovação
Poderes

Pesquisa Pulso Brasil/Ipespe: Cresce rejeição à Câmara; STF e Senado registram aumento na aprovação
Motta afirma não haver ‘sentimento de traição’ após rejeição da PEC da Blindagem
CONGRESSO

Motta afirma não haver ‘sentimento de traição’ após rejeição da PEC da Blindagem

Compartilhe

Tags