Política | Notícia

Senado em PE: Humberto Costa lidera, mas tem Silvio, Miguel, Da Fonte e Anderson na cola, aponta pesquisa divulgada pela CNN

Pesquisa Real Time Big Data avaliou três cenários de disputa para o Senado em 2026. Fernando Dueire e Jô Cavalcanti também foram considerados.

Por JC Publicado em 23/09/2025 às 10:36 | Atualizado em 23/09/2025 às 10:40
Mosaico com possíveis candidatos ao Senado em Pernambuco em 2026
Mosaico com possíveis candidatos ao Senado em Pernambuco em 2026 - Divulgação/Câmara dos Deputados/Senado Federal/Assembleia Legislativa/Prefeitura do Recife e Facebook Anderson Ferreira e Silvio Costa Filho

A pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (23) pela CNN Brasil, aponta o senador Humberto Costa (PT) na liderança da disputa pela reeleição ao Senado em Pernambuco, com 22% das intenções de voto.

Ele é seguido de perto pelo atual ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), que registra 17%, número que indica empate técnico dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

Na sequência aparecem o ex-deputado federal e ex-prefeito de Jaboatão Anderson Ferreira (PL), com 15%, e o senador Fernando Dueire (MDB) com 9%. A ex-deputada Jô Cavalcanti (PSOL) soma 4%.

Votos nulos e em branco somam 17%, enquanto 16% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Outros cenários com Miguel e Da Fonte

O levantamento também avaliou cenários em que aparecem, separadamente, Miguel Coelho (União Brasil), ex-prefeito de Petrolina, e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP).

Contra Miguel Coelho, Humberto Costa enfrenta sua maior dificuldade, ficando apenas 1 ponto percentual à frente.

Já na disputa com Eduardo da Fonte, os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.

A ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) e o ex-ministro Gilson Machado (PL), cotados para a disputa do Senado, não foram considerados na pesquisa. Veja os três cenários analisados abaixo.

Cenário 1

  • Humberto Costa (PT): 22%
  • Silvio Costa Filho (Republicanos): 17%
  • Anderson Ferreira (PL): 15%
  • Fernando Dueire (MDB): 9%
  • Jô Cavalcanti (PSOL): 4%
  • Nulo/branco: 17%
  • Não sabe/não respondeu: 16%

Cenário 2

  • Humberto Costa (PT): 21%
  • Silvio Costa Filho (Republicanos): 15%
  • Eduardo da Fonte (PP): 15%
  • Anderson Ferreira (PL): 14%
  • Jô Cavalcanti (PSOL): 5%
  • Nulo/branco: 16%
  • Não sabe/não respondeu: 14%

Cenário 3

  • Humberto Costa (PT): 19%
  • Miguel Coelho (União): 18%
  • Anderson Ferreira (PL): 14%
  • Silvio Costa Filho (Republicanos): 14%
  • Jô Cavalcanti (PSOL): 5%
  • Nulo/branco: 16%
  • Não sabe/não respondeu: 14%

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 22 de setembro, com 1.200 entrevistas presenciais. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

