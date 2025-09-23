Senado em PE: Humberto Costa lidera, mas tem Silvio, Miguel, Da Fonte e Anderson na cola, aponta pesquisa divulgada pela CNN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pesquisa Real Time Big Data avaliou três cenários de disputa para o Senado em 2026. Fernando Dueire e Jô Cavalcanti também foram considerados.

Clique aqui e escute a matéria

A pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (23) pela CNN Brasil, aponta o senador Humberto Costa (PT) na liderança da disputa pela reeleição ao Senado em Pernambuco, com 22% das intenções de voto.

Ele é seguido de perto pelo atual ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), que registra 17%, número que indica empate técnico dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

Na sequência aparecem o ex-deputado federal e ex-prefeito de Jaboatão Anderson Ferreira (PL), com 15%, e o senador Fernando Dueire (MDB) com 9%. A ex-deputada Jô Cavalcanti (PSOL) soma 4%.

Votos nulos e em branco somam 17%, enquanto 16% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Outros cenários com Miguel e Da Fonte



O levantamento também avaliou cenários em que aparecem, separadamente, Miguel Coelho (União Brasil), ex-prefeito de Petrolina, e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP).

Contra Miguel Coelho, Humberto Costa enfrenta sua maior dificuldade, ficando apenas 1 ponto percentual à frente.

Já na disputa com Eduardo da Fonte, os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.

A ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) e o ex-ministro Gilson Machado (PL), cotados para a disputa do Senado, não foram considerados na pesquisa. Veja os três cenários analisados abaixo.

Cenário 1

Humberto Costa (PT): 22%

Silvio Costa Filho (Republicanos): 17%

Anderson Ferreira (PL): 15%

Fernando Dueire (MDB): 9%

Jô Cavalcanti (PSOL): 4%

Nulo/branco: 17%

Não sabe/não respondeu: 16%

Cenário 2

Humberto Costa (PT): 21%

Silvio Costa Filho (Republicanos): 15%

Eduardo da Fonte (PP): 15%

Anderson Ferreira (PL): 14%

Jô Cavalcanti (PSOL): 5%

Nulo/branco: 16%

Não sabe/não respondeu: 14%

Cenário 3

Humberto Costa (PT): 19%

Miguel Coelho (União): 18%

Anderson Ferreira (PL): 14%

Silvio Costa Filho (Republicanos): 14%

Jô Cavalcanti (PSOL): 5%

Nulo/branco: 16%

Não sabe/não respondeu: 14%

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 22 de setembro, com 1.200 entrevistas presenciais. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.