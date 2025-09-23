Senado em PE: Humberto Costa lidera, mas tem Silvio, Miguel, Da Fonte e Anderson na cola, aponta pesquisa divulgada pela CNN
Pesquisa Real Time Big Data avaliou três cenários de disputa para o Senado em 2026. Fernando Dueire e Jô Cavalcanti também foram considerados.
A pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (23) pela CNN Brasil, aponta o senador Humberto Costa (PT) na liderança da disputa pela reeleição ao Senado em Pernambuco, com 22% das intenções de voto.
Ele é seguido de perto pelo atual ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), que registra 17%, número que indica empate técnico dentro da margem de erro de três pontos percentuais.
Na sequência aparecem o ex-deputado federal e ex-prefeito de Jaboatão Anderson Ferreira (PL), com 15%, e o senador Fernando Dueire (MDB) com 9%. A ex-deputada Jô Cavalcanti (PSOL) soma 4%.
Votos nulos e em branco somam 17%, enquanto 16% dos entrevistados não souberam ou não responderam.
Outros cenários com Miguel e Da Fonte
O levantamento também avaliou cenários em que aparecem, separadamente, Miguel Coelho (União Brasil), ex-prefeito de Petrolina, e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP).
Contra Miguel Coelho, Humberto Costa enfrenta sua maior dificuldade, ficando apenas 1 ponto percentual à frente.
Já na disputa com Eduardo da Fonte, os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.
A ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) e o ex-ministro Gilson Machado (PL), cotados para a disputa do Senado, não foram considerados na pesquisa. Veja os três cenários analisados abaixo.
Cenário 1
- Humberto Costa (PT): 22%
- Silvio Costa Filho (Republicanos): 17%
- Anderson Ferreira (PL): 15%
- Fernando Dueire (MDB): 9%
- Jô Cavalcanti (PSOL): 4%
- Nulo/branco: 17%
- Não sabe/não respondeu: 16%
Cenário 2
- Humberto Costa (PT): 21%
- Silvio Costa Filho (Republicanos): 15%
- Eduardo da Fonte (PP): 15%
- Anderson Ferreira (PL): 14%
- Jô Cavalcanti (PSOL): 5%
- Nulo/branco: 16%
- Não sabe/não respondeu: 14%
Cenário 3
- Humberto Costa (PT): 19%
- Miguel Coelho (União): 18%
- Anderson Ferreira (PL): 14%
- Silvio Costa Filho (Republicanos): 14%
- Jô Cavalcanti (PSOL): 5%
- Nulo/branco: 16%
- Não sabe/não respondeu: 14%
A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 22 de setembro, com 1.200 entrevistas presenciais. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.
