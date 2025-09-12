Ministros falam sobre a condenação de Bolsonaro durante evento em Recife. Saiba o que foi dito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Ministro Wellington Dias também parabenizou o governo pelos avanços no país, como a redução do nível da pobreza, que é o menor da história

Clique aqui e escute a matéria

Nesta sexta-feira (12), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) recebeu o 3º Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara, que contou com a presença de grandes nomes no cenário nacional.

Durante o encontro, o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, falou sobre os avanços significativos que estão acontecendo no país, como a redução da fome e da pobreza.

“A decisão política de colocar os mais pobres no mapa da fome permitiu que a gente alcançasse 29,4 milhões de pessoas que estavam na insegurança alimentar, mas ainda temos 3.680 por alcançar.”, explica.

O ministro apontou que o nível da extrema pobreza diminuiu de 9% para 4%, o menor nível da história.

Além de que, atualmente o Brasil coloca 12,5% do orçamento para os mais pobres, investimento esse que já garantiu Bolsa Família, BPC e vários programas como cozinha solidária, alimentação escolar, entre outros.

“Essa preocupação com um país mais igual, um país com mais igualdade, esse é o caminho. Não adianta a gente ter um país que é a décima maior potência do mundo, é o quarto maior produtor de do mundo, e ter gente passando fome.”, afirma.

O que os ministros dizem sobre a condenação de Bolsonaro?

A Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, falou sobre o julgamento e a condenação do ex-presidente, Jair Bolsonaro. Ela explica que a audiência ‘respeitou o devido processo legal e se baseou em provas robustas’.

“É inadmissível que no país ainda se naturalize uma tentativa de golpe de estado ou que se questione o voto legítimo do povo brasileiro, associado ainda a uma explícita tentativa de assassinato do presidente Lula, do próprio presidente do Supremo e do vice-presidente.”, declara.

A ministra contrastou o momento atual, com outros golpes de estado que aconteceram no Brasil, em que a ‘redemocratização precisou ser cada vez mais resgatada’.

“Nós precisamos resgatar a memória através da história do fato como do caso, como o caso foi, os fatos como ele aconteceram para que ele não se repita.”, confirma.

O ministro Wellington Dias, também se posicionou sobre a condenação falando sobre sua experiência como governador do Piauí durante a pandemia.

“Era espantoso e desumano a forma como se lidava com a pandemia, negando a compra da vacina, brincando com pessoas que estavam morrendo, morreram quatro vezes mais pessoas de COVID no Brasil, um país das vacinas, do que a média mundial.” explica.

Ele felicitou o Supremo pelo cuidado de dar a oportunidade de defesa e dar o cumprimento a lei.

“A democracia doa quem doer, seja a pessoa mais simples ou um ex-presidente, ali a lei tem que prevalecer, cumprir a Constituição, cumprir a lei. É isso que se traduz na democracia e, é claro, a luta pela soberania.”, conclui.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />