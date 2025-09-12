Ministros falam sobre a condenação de Bolsonaro durante evento em Recife. Saiba o que foi dito
O Ministro Wellington Dias também parabenizou o governo pelos avanços no país, como a redução do nível da pobreza, que é o menor da história
Clique aqui e escute a matéria
Nesta sexta-feira (12), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) recebeu o 3º Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara, que contou com a presença de grandes nomes no cenário nacional.
Durante o encontro, o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, falou sobre os avanços significativos que estão acontecendo no país, como a redução da fome e da pobreza.
“A decisão política de colocar os mais pobres no mapa da fome permitiu que a gente alcançasse 29,4 milhões de pessoas que estavam na insegurança alimentar, mas ainda temos 3.680 por alcançar.”, explica.
O ministro apontou que o nível da extrema pobreza diminuiu de 9% para 4%, o menor nível da história.
Além de que, atualmente o Brasil coloca 12,5% do orçamento para os mais pobres, investimento esse que já garantiu Bolsa Família, BPC e vários programas como cozinha solidária, alimentação escolar, entre outros.
“Essa preocupação com um país mais igual, um país com mais igualdade, esse é o caminho. Não adianta a gente ter um país que é a décima maior potência do mundo, é o quarto maior produtor de do mundo, e ter gente passando fome.”, afirma.
O que os ministros dizem sobre a condenação de Bolsonaro?
A Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, falou sobre o julgamento e a condenação do ex-presidente, Jair Bolsonaro. Ela explica que a audiência ‘respeitou o devido processo legal e se baseou em provas robustas’.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“É inadmissível que no país ainda se naturalize uma tentativa de golpe de estado ou que se questione o voto legítimo do povo brasileiro, associado ainda a uma explícita tentativa de assassinato do presidente Lula, do próprio presidente do Supremo e do vice-presidente.”, declara.
A ministra contrastou o momento atual, com outros golpes de estado que aconteceram no Brasil, em que a ‘redemocratização precisou ser cada vez mais resgatada’.
“Nós precisamos resgatar a memória através da história do fato como do caso, como o caso foi, os fatos como ele aconteceram para que ele não se repita.”, confirma.
O ministro Wellington Dias, também se posicionou sobre a condenação falando sobre sua experiência como governador do Piauí durante a pandemia.
“Era espantoso e desumano a forma como se lidava com a pandemia, negando a compra da vacina, brincando com pessoas que estavam morrendo, morreram quatro vezes mais pessoas de COVID no Brasil, um país das vacinas, do que a média mundial.” explica.
Ele felicitou o Supremo pelo cuidado de dar a oportunidade de defesa e dar o cumprimento a lei.
“A democracia doa quem doer, seja a pessoa mais simples ou um ex-presidente, ali a lei tem que prevalecer, cumprir a Constituição, cumprir a lei. É isso que se traduz na democracia e, é claro, a luta pela soberania.”, conclui.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />