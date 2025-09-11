Supremo não brinca em serviço e, sem pestanejar, decidiu mandar Jair Bolsonaro para a cadeia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lula brinca com coisa séria no Planalto, enquanto o STF faz as contas e condena quase todos os réus, mas abre os braços da benevolência para Mauro Cid

’NESSA LONGA ESTRADA DA VIDA’

Pensando bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por ter sido o “líder da trama golpista”, está mais próximo do presídio da Papuda — onde deve passar os próximos oito anos — do que da Embaixada dos Estados Unidos. Eu explico!

‘DURA LEX; SED LEX’

É que em uma manifestação, nas imediações da casa onde moram os Bolsonaros, uma líder comunitária da Cidade Satélite de Samambaia disse que, se fosse o ex-presidente, “não pensaria duas vezes. Ele pode ir lá pra casa [44km] ou ir direto bater na porta da Embaixada dos Estados Unidos [10,1km]. Tenho certeza de que o [Donald] Trump não vai dizer não”.

A DISTÂNCIA MAIS CURTA…

…em linha reta, é o presídio da Papuda. São exatamente 8km.

PSICOLOGIA COGNITIVA

Com a trajetória de quem já esteve em outros balcões, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), repetiu o conceito duvidoso de que “uma imagem vale mais que mil palavras”. Oriundo do Ministério Público, passou pelos Executivos municipal e estadual até chegar a Brasília, quando foi nomeado ministro da Justiça e, em seguida, indicado ao STF. Sua Excelência poderá, a partir de agora, debruçar-se sobre estudos que sugerem que a linguagem das palavras é mais propícia à transmissão de ideias complexas do que a memorização das imagens.

CÓDIGO ALFA, CÂMBIO!

Bastou o senador Fabiano Contarato (PT-ES) ameaçar dar voz de prisão ao ex-ministro da Previdência Social José Carlos Oliveira [Ahed Mohamed], e a Polícia Legislativa do Senado — que acompanha a CPMI do INSS — já estava lustrando as algemas.

TROCANDO AS PILHAS

Após uma sessão de mais de 13 horas de duração, o ministro Luiz Fux chegou à Primeira Turma, para os trabalhos desta quinta-feira (11), “só a capa do Batman”. Nem uma dose de cafeína [C8H10N4O2] levantou o astral do “grilo falante" — personagem de Walt Disney.

ANIMADOR DE AUDITÓRIO

O presidente Lula da Silva (PT), que tem evitado colocar a cara na janela para sentir a brisa, aproveitou o vento a favor, e a claque palaciana, para elogiar seu ministro da Educação, Camilo Santana: “nem o Fux seria capaz de ser igual a você”. Já sobre a educação dos brasileiros, o presidente tem desconversado.

PENSE NISSO!

Volto a evocar a figura de Castro Alves (1847-1871). O autor de “O Povo ao Poder” marcou minhas primeiras leituras eruditas com a célebre frase: “A praça é do povo, como o céu é do condor”.

A praça dos Três Poderes precisa ser devolvida — urgentemente — ao povo de Brasília e aos milhares de turistas que vêm à capital federal para se inebriar com os traços de Lúcio Costa (1902-1998).

Não está com a gota serena que a cidade mais bem vigiada do país não consiga montar um plano de segurança em que não seja imperativa a presença das grades que separam as edificações de Oscar Niemeyer (1907-2012) da população.

A praça é do povo, senhores aprisionados pelos grilhões da insegurança.



Pense nisso!