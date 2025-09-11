fechar
Política em Brasília | Notícia

Supremo não brinca em serviço e, sem pestanejar, decidiu mandar Jair Bolsonaro para a cadeia

Lula brinca com coisa séria no Planalto, enquanto o STF faz as contas e condena quase todos os réus, mas abre os braços da benevolência para Mauro Cid

Por Romoaldo de Souza Publicado em 11/09/2025 às 23:43 | Atualizado em 11/09/2025 às 23:47
Ministro Luiz Fux votou pela absolvição de Jair Bolsonaro, abrindo divergência na Primeira Turma do STF
Ministro Luiz Fux votou pela absolvição de Jair Bolsonaro, abrindo divergência na Primeira Turma do STF - FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

’NESSA LONGA ESTRADA DA VIDA’
Pensando bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por ter sido o “líder da trama golpista”, está mais próximo do presídio da Papuda — onde deve passar os próximos oito anos — do que da Embaixada dos Estados Unidos. Eu explico!

‘DURA LEX; SED LEX’
É que em uma manifestação, nas imediações da casa onde moram os Bolsonaros, uma líder comunitária da Cidade Satélite de Samambaia disse que, se fosse o ex-presidente, “não pensaria duas vezes. Ele pode ir lá pra casa [44km] ou ir direto bater na porta da Embaixada dos Estados Unidos [10,1km]. Tenho certeza de que o [Donald] Trump não vai dizer não”.

A DISTÂNCIA MAIS CURTA…
…em linha reta, é o presídio da Papuda. São exatamente 8km.

PSICOLOGIA COGNITIVA
Com a trajetória de quem já esteve em outros balcões, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), repetiu o conceito duvidoso de que “uma imagem vale mais que mil palavras”. Oriundo do Ministério Público, passou pelos Executivos municipal e estadual até chegar a Brasília, quando foi nomeado ministro da Justiça e, em seguida, indicado ao STF. Sua Excelência poderá, a partir de agora, debruçar-se sobre estudos que sugerem que a linguagem das palavras é mais propícia à transmissão de ideias complexas do que a memorização das imagens.

CÓDIGO ALFA, CÂMBIO!
Bastou o senador Fabiano Contarato (PT-ES) ameaçar dar voz de prisão ao ex-ministro da Previdência Social José Carlos Oliveira [Ahed Mohamed], e a Polícia Legislativa do Senado — que acompanha a CPMI do INSS — já estava lustrando as algemas.

TROCANDO AS PILHAS
Após uma sessão de mais de 13 horas de duração, o ministro Luiz Fux chegou à Primeira Turma, para os trabalhos desta quinta-feira (11), “só a capa do Batman”. Nem uma dose de cafeína [C8H10N4O2] levantou o astral do “grilo falante" — personagem de Walt Disney.

ANIMADOR DE AUDITÓRIO
O presidente Lula da Silva (PT), que tem evitado colocar a cara na janela para sentir a brisa, aproveitou o vento a favor, e a claque palaciana, para elogiar seu ministro da Educação, Camilo Santana: “nem o Fux seria capaz de ser igual a você”. Já sobre a educação dos brasileiros, o presidente tem desconversado.

PENSE NISSO!
Volto a evocar a figura de Castro Alves (1847-1871). O autor de “O Povo ao Poder” marcou minhas primeiras leituras eruditas com a célebre frase: “A praça é do povo, como o céu é do condor”.

A praça dos Três Poderes precisa ser devolvida — urgentemente — ao povo de Brasília e aos milhares de turistas que vêm à capital federal para se inebriar com os traços de Lúcio Costa (1902-1998).

Não está com a gota serena que a cidade mais bem vigiada do país não consiga montar um plano de segurança em que não seja imperativa a presença das grades que separam as edificações de Oscar Niemeyer (1907-2012) da população.

A praça é do povo, senhores aprisionados pelos grilhões da insegurança.

Pense nisso!

 

 

