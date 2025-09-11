STF forma maioria para condenar Jair Bolsonaro por organização criminosa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Voto da ministra Carmen Lúcia, nesta quinta-feira (11), garantiu a maioria de três votos dos cinco totais, pela condenação do ex-presidente

Com o voto da ministra Carmen Lúcia, nesta quinta-feira (11), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo crime de organização criminosa.

Acompanhe ao vivo:

JULGAMENTO DE BOLSONARO AO VIVO: acompanhe o quinto dia com votos de CÁRMEN LÚCIA

Além de Carmen Lúcia, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino também votaram pela condenação do ex-presidente. Luiz Fux foi o único voto contrário. O presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, ainda votará.

Após os votos, os ministros discutirão a dosimetria das penas, que deverá levar em conta o grau de importância da participação de cada réu.

A Primeira Turma também formou maioria pela condenação dos outros sete réus do núcleo principal da trama golpista.

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro e candidato a vice na chapa derrotada.

