fechar
Política | Notícia

STF forma maioria para condenar Jair Bolsonaro por organização criminosa

Voto da ministra Carmen Lúcia, nesta quinta-feira (11), garantiu a maioria de três votos dos cinco totais, pela condenação do ex-presidente

Por Pedro Beija Publicado em 11/09/2025 às 15:58 | Atualizado em 11/09/2025 às 16:07
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por organização criminosa
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por organização criminosa - Ton Molina/STF

Clique aqui e escute a matéria

Com o voto da ministra Carmen Lúcia, nesta quinta-feira (11), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo crime de organização criminosa.

Acompanhe ao vivo:

JULGAMENTO DE BOLSONARO AO VIVO: acompanhe o quinto dia com votos de CÁRMEN LÚCIA

Além de Carmen Lúcia, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino também votaram pela condenação do ex-presidente. Luiz Fux foi o único voto contrário. O presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, ainda votará.

Após os votos, os ministros discutirão a dosimetria das penas, que deverá levar em conta o grau de importância da participação de cada réu.

A Primeira Turma também formou maioria pela condenação dos outros sete réus do núcleo principal da trama golpista. 

  • Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;
  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;
  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro e candidato a vice na chapa derrotada.

Saiba como acessar o JC Premium

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Divergência é bom sinal
STF

Divergência é bom sinal
O que acontece se Bolsonaro for condenado? Entenda futuro do ex-presidente após fim do julgamento
SUPREMO

O que acontece se Bolsonaro for condenado? Entenda futuro do ex-presidente após fim do julgamento

Compartilhe

Tags