Política | Notícia

STF deve adiar para outubro ou novembro direito de Bolsonaro e outros réus recorrerem de condenações

Publicação do acórdão do julgamento da trama golpista deve ocorrer em outubro, abrindo prazo para embargos declaratórios antes do trânsito em julgado

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/09/2025 às 14:12
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) - Gustavo Moreno/STF

A leitura da ata do julgamento do núcleo principal da trama golpista, que envolveu Jair Bolsonaro e outros sete réus, está prevista para o dia 23, na Primeira Turma do STF. A partir desse momento, o tribunal tem até 60 dias para publicar o acórdão, que contém a íntegra das decisões tomadas em plenário.

Somente após a publicação os advogados poderão apresentar embargos declaratórios, com prazo de até cinco dias. A expectativa é que o acórdão seja disponibilizado em meados de outubro, antes do limite previsto pelo Regimento Interno.

Preparação dos votos dos ministros

Para que o documento seja publicado, cada ministro precisa enviar a versão revisada dos votos proferidos em plenário. Os gabinetes ajustam os textos, principalmente por causa de negociações feitas sobre a dosimetria das penas.

Nas versões originais, Luiz Fux apresentou o maior voto, com 429 páginas. Cármen Lúcia elaborou um texto de 396 páginas, mas leu uma versão resumida. O voto de Flávio Dino tem cerca de 190 páginas. O STF ainda não divulgou o tamanho dos votos preparados por Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes.

Embargos declaratórios e trânsito em julgado

Os embargos declaratórios são recursos usados para esclarecer pontos duvidosos ou obscuros de decisões judiciais. Eles serão julgados também na Primeira Turma e podem resultar na diminuição das penas, embora não revertam as condenações.

Após o julgamento desses embargos, os réus ainda podem apresentar um novo recurso antes do trânsito em julgado, quando a decisão se torna definitiva e é determinado o início do cumprimento das penas. A expectativa é que essa fase aconteça em novembro.

Ajustes finais no julgamento

O encerramento do julgamento estava previsto para esta sexta-feira (12). No entanto, os ministros decidiram prolongar a sessão da quinta-feira (11) para concluir as discussões com antecedência.

