Carol Castro vibra com condenação de Jair Bolsonaro e elogia Cármen Lúcia: ‘Soberana’

Carol Castro, atriz, não escondeu a sua felicidade, após o STF (Supremo Tirbunal Fderal) condenar Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, por trama golpista, nesta quinta-feira (11).

Nos stories, a atriz compartilhou algumas mensagens que exaltaram a ministra Cármen Lúcia, que teve um voto decisivo na condenação do ex-presidente. “Parabéns, suprema. Cármen Lúcia, as mulheres do Brasil tem orgulho de você”, diz um.

Em outro storie, mostrando a foto da ministra, Carol compartilhou uma frase de Cármen: “Nós mulheres ficamos dois mil anos caladas e nós queremos ter o direito de falar”. Por último, regatou um vídeo com a camisa da seleção brasileira e brindando com uma taça de vinho com a seguinte legenda: “Cármen. Lúcida. Soberana”.

Na rede social X, o ator José de Abreu postou: “Bolsonaro condenado!”. Nos comentários, os internautas não economizaram com os deboches e ironias.

