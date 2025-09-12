fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Carol Castro vibra com condenação de Jair Bolsonaro e elogia Cármen Lúcia: ‘Soberana’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 12/09/2025 às 7:08
Carol Castro vibra com condenação de Jair Bolsonaro e elogia Cármen Lúcia: ‘Soberana’
Carol Castro vibra com condenação de Jair Bolsonaro e elogia Cármen Lúcia: ‘Soberana’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Carol Castro, atriz, não escondeu a sua felicidade, após o STF (Supremo Tirbunal Fderal) condenar Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, por trama golpista, nesta quinta-feira (11).

Nos stories, a atriz compartilhou algumas mensagens que exaltaram a ministra Cármen Lúcia, que teve um voto decisivo na condenação do ex-presidente. “Parabéns, suprema. Cármen Lúcia, as mulheres do Brasil tem orgulho de você”, diz um.

LEIA AGORA: João Guilherme exibe abdômen trincado em selfie e impressiona

Em outro storie, mostrando a foto da ministra, Carol compartilhou uma frase de Cármen: “Nós mulheres ficamos dois mil anos caladas e nós queremos ter o direito de falar”. Por último, regatou um vídeo com a camisa da seleção brasileira e brindando com uma taça de vinho com a seguinte legenda: “Cármen. Lúcida. Soberana”.

Na rede social X, o ator José de Abreu postou: “Bolsonaro condenado!”. Nos comentários, os internautas não economizaram com os deboches e ironias.

O post Carol Castro vibra com condenação de Jair Bolsonaro e elogia Cármen Lúcia: ‘Soberana’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Supremo condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por tramar golpe
JULGAMENTO NO STF

Supremo condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por tramar golpe
STF condena Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por trama golpista
Julgamento

STF condena Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por trama golpista

Compartilhe

Tags