Política | Notícia

Supremo condena Braga Netto a 26 anos de prisão pela trama golpista

Braga Netto foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de participação na elaboração do plano Copa 2022, operação com militares kids-pretos

Por Agência Brasil Publicado em 11/09/2025 às 22:45
General Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022
General Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022 - ISAC NÓBREGA/PR

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) também condenou, nesta quinta-feira (11), o general Braga Netto. A pena é de  26 anos de prisão em regime fechado na ação penal da trama golpista.

General da reserva e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, o militar já está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A pena foi definida após o colegiado entrar na fase da dosimetria das condenações dos oito réus da trama golpista.

ACUSAÇÃO CONTRA BRAGA NETTO

Braga Netto foi acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de participação na elaboração do plano Copa 2022, operação clandestina que seria liderada por militares kids-pretos, com planejamento voltado ao sequestro e homicídio do ministro Alexandre de Moraes.

Em um dos depoimentos de delação premiada, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, réu e delator da trama golpista, disse que Braga Neto entregou a ele dinheiro dentro de uma sacola de vinho para o financiamento das ações do plano golpista

 
 

