Redes sociais impulsionam mobilização bolsonarista no 7 de Setembro, avalia analista de dados
Segundo ele, o Bolsonarismo se reagrupou em torno da pauta da anistia e encontrou nas redes sociais o motor para reorganizar sua militância
Clique aqui e escute a matéria
O 7 de Setembro de 2025 será marcado por atos políticos de esquerda e direita em várias capitais do país.
No Recife, a polarização se traduz em manifestações distintas: pela manhã, no Parque Treze de Maio, ocorre o ato nacional do PT junto ao Grito dos Excluídos; à tarde, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, a oposição realiza mobilização em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Além da disputa nas ruas, há também uma intensa batalha digital. É o que aponta Manuel Fernandes, diretor executivo da Bites, empresa de análise de dados, em entrevista concedida nesta sexta-feira (5) ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.
Segundo ele, o Bolsonarismo se reagrupou muito forte em torno da pauta da anistia e encontrou nas redes sociais o motor para reorganizar sua militância.
Governo tenta reagir, mas segue atrás
Fernandes avaliou que, desde a chegada do ministro Sidônio Palmeira à Secretaria de Comunicação Social, houve melhora na atuação digital do governo federal.
Ainda assim, as limitações legais e estruturais deixam a esquerda em desvantagem.
“O governo não pode ultrapassar o limite institucional, não pode fazer campanha direta. Então, criou o guarda-chuva ‘Brasil Soberano’, mas é uma atuação tímida, restrita. Do outro lado, a oposição estruturou o ‘Reage Brasil’, que se espalhou com muito mais força”, disse.
Um exemplo citado por ele é o vídeo recente do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), convocando apoiadores para o 7 de Setembro, que ultrapassou 4,2 milhões de visualizações.
“Hoje, os posts do PL têm seis vezes mais interações que os do PT. A diferença é clara”, completou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Recife no mapa da polarização
A análise da Bites também identificou diferenças no cenário pernambucano. Enquanto a mobilização da direita em Boa Viagem já aparece de forma estruturada, o ato da esquerda no Recife não apresenta o mesmo nível de organização digital encontrado em São Paulo e Brasília.
“Em Recife, vemos uma manifestação bolsonarista consolidada em Boa Viagem. Já a oposição não apresenta sinais de uma articulação digital robusta na capital. Isso mostra que o fôlego da direita foi recuperado, especialmente impulsionado pelo julgamento no STF e pelo debate da anistia”, avaliou Fernandes.
JC Para Ouvir analisa o impacto do 7 de Setembro para o Bolsonarismo :
Tarcísio e Michelle como novos vetores
No plano nacional, a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na manifestação da Avenida Paulista deve projetá-lo como herdeiro político de Bolsonaro.
Apesar de um uso considerado discreto das redes sociais, Fernandes destacou que o próprio ecossistema bolsonarista tende a amplificá-lo.
“O Tarcísio usa só 20 a 30% do potencial que teria, mas, se sair do domingo como herdeiro do Bolsonarismo , o fluxo de atenção vai se concentrar nele. Nesse sistema organizado, não é preciso ser um comunicador excepcional: a rede empurra para cima quem está alinhado”, afirmou.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também foi mencionada como figura em ascensão.
Mesmo publicando pouco, cresce de forma orgânica e pode ganhar papel de destaque, seja em uma candidatura própria ou como vice em 2026.
Lula como principal voz da esquerda
Na avaliação do analista, a esquerda depende em excesso do presidente Lula como comunicador central.
“Ele é o maior influenciador digital do campo progressista. Mas, diferente da direita, que tem um ecossistema denso, o entorno de Lula é enxuto. Falta volume de vozes”, explicou.
Em Recife, no entanto, a convocação presidencial pode fortalecer a presença no ato do Parque Treze de Maio, que se soma ao Grito dos Excluídos com pautas sociais e trabalhistas.
Com atos programados para este domingo (7), a capital pernambucana se tornará palco da disputa por narrativas em duas frentes: nas ruas, com manifestações no Centro e na Zona Sul, e no ambiente digital, onde a oposição segue em vantagem.
Veja a entrevista completa: