Concessões de hidrovias avançam com promessa de modernização e corte de custos

Governo Lula aposta em concessões de rios estratégicos para reduzir gargalos logísticos; modelo levanta alertas sobre impacto social e transparência

O Governo Federal deu um passo decisivo para transformar a infraestrutura logística do Norte do Brasil.

Por meio do Decreto nº 12.600, assinado em 28 de agosto de 2025, foram incluídas as hidrovias dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós no Programa Nacional de Desestatização (PND), abrindo caminho para concessões à iniciativa privada.

Na prática, trata-se da delegação da operação e manutenção dessas hidrovias para empresas privadas, que deverão investir em melhorias, como dragagem e sinalização, com retorno financeiro garantido parcialmente por recursos públicos e parcialmente por tarifas de uso.

O modelo é classificado como concessão, mas tem despertado críticas por lembrar processos de privatização disfarçada, sem o uso direto do termo. Para críticos, trata-se de mais um caso em que o Estado transfere ativos públicos estratégicos à gestão privada, mantendo os riscos com o poder público.

Alvo estratégico

A justificativa do governo é técnica e econômica: melhorar o transporte hidroviário, considerado subutilizado no Brasil, com apenas 6% de participação na matriz nacional de transportes.

O objetivo central é reduzir os custos logísticos do agronegócio, escoando a produção com mais eficiência pelos portos do Norte, na chamada região do Arco Norte.

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o potencial de economia pode chegar a 40% no transporte de cargas.

A expectativa é que, ao reduzir a dependência das rodovias, as concessões contribuam também para a redução das emissões de carbono.

“Cada 25 barcaças equivalem a 500 caminhões a menos nas estradas”, argumenta a pasta.

Quais hidrovias

O decreto abrange três empreendimentos federais:

Hidrovia do Rio Madeira: de Porto Velho (RO) à foz do Rio Amazonas, em Itacoatiara (AM), com 1.075 km.

Hidrovia do Rio Tocantins: de Belém (PA) a Peixe (TO), com 1.731 km.

Hidrovia do Rio Tapajós: entre Itaituba (PA) e Santarém (PA), com 250 km.

A Hidrovia do Madeira está em estágio mais avançado. A estatal Infra S.A. já concluiu o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), apresentado à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) em abril.

A previsão inicial de leilão foi adiada para o primeiro semestre de 2026, após críticas de parlamentares do Amazonas.

Modelo de concessão

A concessão da Hidrovia do Madeira, que servirá de modelo para as demais, terá contrato inicial de 12 anos.

A empresa concessionária assumirá a responsabilidade de garantir a navegabilidade durante todo o ano, o que exigirá cerca de R$ 109 milhões em investimentos, distribuídos em:

Obras de dragagem

Sinalização e balizamento

Gestão ambiental e de tráfego

Estudos hidrográficos

Operação e recuperação de seis terminais de passageiros (IP4 — Instalações Públicas de Pequeno Porte)

A condução do processo está sob responsabilidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o mesmo que lidera a modelagem da concessão do Metrô do Recife. Neste caso, o leilão também está previsto para 2026, com início da operação privada em 2027.

Ambos os projetos utilizam o mesmo tipo de parceria: o setor privado assume a operação e os investimentos, enquanto o Estado arca com parte significativa da remuneração, via fundos públicos.

Como será pago

A remuneração da concessionária será mista:

80% virá da Conta de Desenvolvimento da Navegabilidade, fundo público criado para estimular o transporte hidroviário.

20% virá da cobrança de tarifas de uso para embarcações que transportam cargas (grãos, combustíveis, fertilizantes).

Não haverá cobrança de tarifa para passageiros ou pequenas embarcações sem fins comerciais, como pesqueiras ou barcos de turismo comunitário.

Tensões e críticas

Apesar da promessa de eficiência e desenvolvimento, o projeto enfrenta críticas técnicas e sociais. No caso da Hidrovia do Tocantins, a principal polêmica gira em torno do Pedral do Lourenço, uma formação rochosa de 40 km que impede a navegação em parte do ano.

Mesmo com licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedida em maio, o derrocamento (remoção por explosivos ou escavações) foi suspenso por decisão da Justiça Federal no Pará, após ação do Ministério Público Federal (MPF).

O MPF alerta para lacunas no processo de licenciamento, impactos não estudados sobre a pesca e a biodiversidade, além da falta de consulta prévia, livre e informada a comunidades ribeirinhas, como previsto pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Visão crítica do modelo

De forma mais ampla, analistas questionam o modelo de concessão adotado.

Embora o governo evite os termos “privatização” ou “parceria público-privada (PPP)” em seus documentos, o movimento é visto como parte de um processo de entrega de ativos públicos à iniciativa privada, com baixa participação social no debate.

Os críticos observam que as hidrovias, sendo bens naturais e estratégicos, devem ser tratadas com cuidado especial.

O modelo em questão prevê tarifas futuras para operadores comerciais, mas o grosso da remuneração virá de um fundo público — o que pode representar socialização dos riscos e privatização dos lucros.

Além disso, a concentração da infraestrutura logística em poucos operadores privados pode reduzir o controle público sobre rotas e fluxos essenciais para a economia nacional, especialmente do agronegócio.

O que vem a seguir

O próximo passo será a análise dos estudos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Se aprovados, o edital da Hidrovia do Madeira deve ser lançado no início de 2026.

A partir desse piloto, os modelos para Tocantins e Tapajós poderão seguir caminhos semelhantes.

Enquanto o governo aposta na modernização via concessões, o desafio será conciliar eficiência logística com transparência, controle social, proteção ambiental e inclusão das comunidades afetadas.

