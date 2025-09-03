fechar
Política | Notícia

Concessões de hidrovias avançam com promessa de modernização e corte de custos

Governo Lula aposta em concessões de rios estratégicos para reduzir gargalos logísticos; modelo levanta alertas sobre impacto social e transparência

Por Ryann Albuquerque Publicado em 03/09/2025 às 8:48 | Atualizado em 03/09/2025 às 9:03
Pr&eacute;dio do Minist&eacute;rio dos Transportes, Minist&eacute;rio dos Portos e Aeroportos e Minist&eacute;rio das Comunica&ccedil;&otilde;es, do Governo Federal
Prédio do Ministério dos Transportes, Ministério dos Portos e Aeroportos e Ministério das Comunicações, do Governo Federal - AGÊNCIA BRASIL

Clique aqui e escute a matéria

O Governo Federal deu um passo decisivo para transformar a infraestrutura logística do Norte do Brasil.

Por meio do Decreto nº 12.600, assinado em 28 de agosto de 2025, foram incluídas as hidrovias dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós no Programa Nacional de Desestatização (PND), abrindo caminho para concessões à iniciativa privada.

Na prática, trata-se da delegação da operação e manutenção dessas hidrovias para empresas privadas, que deverão investir em melhorias, como dragagem e sinalização, com retorno financeiro garantido parcialmente por recursos públicos e parcialmente por tarifas de uso.

O modelo é classificado como concessão, mas tem despertado críticas por lembrar processos de privatização disfarçada, sem o uso direto do termo. Para críticos, trata-se de mais um caso em que o Estado transfere ativos públicos estratégicos à gestão privada, mantendo os riscos com o poder público.

Alvo estratégico

A justificativa do governo é técnica e econômica: melhorar o transporte hidroviário, considerado subutilizado no Brasil, com apenas 6% de participação na matriz nacional de transportes.

O objetivo central é reduzir os custos logísticos do agronegócio, escoando a produção com mais eficiência pelos portos do Norte, na chamada região do Arco Norte.

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o potencial de economia pode chegar a 40% no transporte de cargas.

A expectativa é que, ao reduzir a dependência das rodovias, as concessões contribuam também para a redução das emissões de carbono.

“Cada 25 barcaças equivalem a 500 caminhões a menos nas estradas”, argumenta a pasta.

Leia Também

Quais hidrovias

O decreto abrange três empreendimentos federais:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Hidrovia do Rio Madeira: de Porto Velho (RO) à foz do Rio Amazonas, em Itacoatiara (AM), com 1.075 km.
  • Hidrovia do Rio Tocantins: de Belém (PA) a Peixe (TO), com 1.731 km.
  • Hidrovia do Rio Tapajós: entre Itaituba (PA) e Santarém (PA), com 250 km.

A Hidrovia do Madeira está em estágio mais avançado. A estatal Infra S.A. já concluiu o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), apresentado à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) em abril.

A previsão inicial de leilão foi adiada para o primeiro semestre de 2026, após críticas de parlamentares do Amazonas.

Modelo de concessão

A concessão da Hidrovia do Madeira, que servirá de modelo para as demais, terá contrato inicial de 12 anos.

A empresa concessionária assumirá a responsabilidade de garantir a navegabilidade durante todo o ano, o que exigirá cerca de R$ 109 milhões em investimentos, distribuídos em:

  • Obras de dragagem
  • Sinalização e balizamento
  • Gestão ambiental e de tráfego
  • Estudos hidrográficos
  • Operação e recuperação de seis terminais de passageiros (IP4 — Instalações Públicas de Pequeno Porte)

A condução do processo está sob responsabilidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o mesmo que lidera a modelagem da concessão do Metrô do Recife. Neste caso, o leilão também está previsto para 2026, com início da operação privada em 2027.

Ambos os projetos utilizam o mesmo tipo de parceria: o setor privado assume a operação e os investimentos, enquanto o Estado arca com parte significativa da remuneração, via fundos públicos.

Como será pago

A remuneração da concessionária será mista:

  • 80% virá da Conta de Desenvolvimento da Navegabilidade, fundo público criado para estimular o transporte hidroviário.
  • 20% virá da cobrança de tarifas de uso para embarcações que transportam cargas (grãos, combustíveis, fertilizantes).
  • Não haverá cobrança de tarifa para passageiros ou pequenas embarcações sem fins comerciais, como pesqueiras ou barcos de turismo comunitário.

Tensões e críticas

Apesar da promessa de eficiência e desenvolvimento, o projeto enfrenta críticas técnicas e sociais. No caso da Hidrovia do Tocantins, a principal polêmica gira em torno do Pedral do Lourenço, uma formação rochosa de 40 km que impede a navegação em parte do ano.

Mesmo com licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedida em maio, o derrocamento (remoção por explosivos ou escavações) foi suspenso por decisão da Justiça Federal no Pará, após ação do Ministério Público Federal (MPF).

O MPF alerta para lacunas no processo de licenciamento, impactos não estudados sobre a pesca e a biodiversidade, além da falta de consulta prévia, livre e informada a comunidades ribeirinhas, como previsto pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Visão crítica do modelo

De forma mais ampla, analistas questionam o modelo de concessão adotado.

Embora o governo evite os termos “privatização” ou “parceria público-privada (PPP)” em seus documentos, o movimento é visto como parte de um processo de entrega de ativos públicos à iniciativa privada, com baixa participação social no debate.

Os críticos observam que as hidrovias, sendo bens naturais e estratégicos, devem ser tratadas com cuidado especial.

O modelo em questão prevê tarifas futuras para operadores comerciais, mas o grosso da remuneração virá de um fundo público — o que pode representar socialização dos riscos e privatização dos lucros.

Além disso, a concentração da infraestrutura logística em poucos operadores privados pode reduzir o controle público sobre rotas e fluxos essenciais para a economia nacional, especialmente do agronegócio.

O que vem a seguir

O próximo passo será a análise dos estudos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Se aprovados, o edital da Hidrovia do Madeira deve ser lançado no início de 2026.

A partir desse piloto, os modelos para Tocantins e Tapajós poderão seguir caminhos semelhantes.

Enquanto o governo aposta na modernização via concessões, o desafio será conciliar eficiência logística com transparência, controle social, proteção ambiental e inclusão das comunidades afetadas.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC 

Leia também

Raquel Lyra volta a ficar ausente de agendas do governo Lula em Pernambuco
Ausência

Raquel Lyra volta a ficar ausente de agendas do governo Lula em Pernambuco
Marina Silva: governo busca reverter preços abusivos em hospedagens de Belém na COP30
TENTATIVA

Marina Silva: governo busca reverter preços abusivos em hospedagens de Belém na COP30

Compartilhe

Tags