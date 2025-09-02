Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista à primeira sessão no STF

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Supremo Tribunal Federal inicia julgamento de Jair Bolsonaro e aliados apontados pela PGR como núcleo central de organização criminosa

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) no processo que investiga a trama golpista começa nesta terça-feira (2) e poderá ser assistido ao vivo pela internet, por meio do canal da TV Jornal no YouTube (assista abaixo).

Como será a sessão desta terça-feira

A sessão desta terça-feira (2) seguirá o rito definido pelo Supremo. O presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, abre os trabalhos com a leitura da ata da reunião anterior e, em seguida, apresenta a ação penal contra os oito réus.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, fará um resumo do processo e das provas já colhidas. Na sequência, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para expor a posição da PGR, que já se manifestou pela condenação dos acusados.

Depois, será a vez das defesas, começando por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens que firmou delação premiada em 2023. Cada defesa terá até uma hora para se manifestar, respeitando ordem alfabética. Estão previstas as sustentações de Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres e Augusto Heleno.

A expectativa é que apenas três ou quatro defesas se pronunciem nesta terça-feira, já que a sessão se encerra às 19h.

O julgamento será retomado na quarta (3). Após as manifestações, os cinco ministros da Primeira Turma — Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin — iniciam a votação, que será decidida por maioria simples.

Caso haja condenação, as penas serão fixadas conforme o grau de participação de cada acusado. Recursos poderão ser apresentados dentro do próprio STF.

Calendário das sessões

O julgamento será realizado em etapas ao longo do mês de setembro. Nesta terça-feira (2), os ministros se reúnem das 9h às 12h e retomam à tarde, das 14h às 19h. Na quarta-feira (3), a sessão ocorrerá apenas no turno da manhã, das 9h às 12h.

O processo volta a ser analisado na semana seguinte, nos dias 9 e 12 de setembro, ambos com sessões pela manhã e à tarde, e no dia 10, restrita ao período matutino, sempre das 9h às 12h.

Quem são os réus

O julgamento envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados que integram o chamado núcleo 1, considerado o grupo central da suposta organização criminosa denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). São eles: