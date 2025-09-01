fechar
Política | Notícia

Que horas será o julgamento de Bolsonaro? Veja o cronograma

Ex-presidente será julgado pela 1ª Turma do STF nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro; dinâmica da sessão e possíveis desdobramentos são explicados

Por Aisha Vitória Publicado em 01/09/2025 às 16:04 | Atualizado em 01/09/2025 às 16:39
Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.
Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. - © Tânia Rêgo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O Supremo Tribunal Federal (STF) dará início nesta terça-feira (2) ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros acusados no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado.

A análise será feita pela 1ª Turma da Corte, composta por cinco ministros, e seguirá um cronograma que pode se estender por vários dias.

Etapas do julgamento

O cronograma definido pelo STF estabelece que o julgamento terá início com duas sessões, às 9h e às 14h. Na quarta-feira (3) haverá apenas a sessão matutina à partir das 9h.

O processo será retomado na terça-feira (9), também em dois turnos, às 9h e às 14h. Para quarta-feira (10), está prevista sessão única, às 9h. 

A última data marcada é na sexta-feira (12), com duas sessões às 9h e às 14h.

O julgamento começará com a abertura oficial, conduzida pelo presidente da turma, ministro Cristiano Zanin.

Na sequência, o relator do caso, Alexandre de Moraes, fará a leitura de seu relatório, que deve durar de três a quatro horas.

Após essa fase, o Procurador-Geral da República, Paulo Gozaga Gonê, fará a sustentação oral da acusação.

Em seguida, será a vez das defesas: cada advogado terá até uma hora para apresentar seus argumentos perante os ministros.

JULGAMENTO DE BOLSONARO AO VIVO: acompanhe o primeiro dia do processo do ex-presidente e aliados

Ordem dos votos

Encerradas as sustentações, terá início a votação. O primeiro a se pronunciar será o relator Alexandre de Moraes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Depois, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia. O último voto será o do presidente da turma, Cristiano Zanin.Esse rito busca garantir equilíbrio e transparência.

Leia Também

Possíveis adiamentos

O cronograma prevê sessões nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Caso algum ministro peça vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo, o julgamento poderá ser interrompido e retomado posteriormente.

Assim, embora as datas estejam marcadas, o desfecho pode demorar.

“Na verdade, essa pauta vem travando outras pautas importantes do Supremo, porque hoje essa é a pauta mais importante. Eu acho que não só o Supremo espera, mas a comunidade jurídica espera que depois desse julgamento, esse assunto seja, de certa forma, encerrado. Que se vire a página em relação a essa situação de golpe.”, acrescenta a advogada criminalista e doutora em processo penal, Carol Amorim, em entrevista à Rádio Jornal.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

No Recife, Hugo Motta diz que pauta de anistia do 8 de janeiro será discutida "no momento certo"
JULGAMENTO

No Recife, Hugo Motta diz que pauta de anistia do 8 de janeiro será discutida "no momento certo"
Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá oito sessões
JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá oito sessões

Compartilhe

Tags