Julgamento de Bolsonaro: onde assistir ao vivo? Confira
Sessão será transmitida pelo canal do STF e acompanhada por rádios, TVs e portais de notícias; confira como acompanhar o processo em tempo real
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete de seus aliados mais próximos tem início nesta terça-feira (2) no Supremo Tribunal Federal (STF).
Eles são acusados de compor o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado em 2022, em um dos processos mais relevantes da história recente do país.
O processo, que será julgado pela 1ª Turma do STF, estará disponível ao público por diferentes canais de transmissão.
Onde assistir o julgamento
O julgamento será transmitido ao vivo, pelos canais: TV Justiça, aplicativo TV Justiça +, canal do STF no YouTube e Rádio Justiça. Você também poderá acompanhar pelo canal TV Jornal SBT no YouTube.
Um julgamento histórico
Os réus respondem por crimes como organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.
Caso sejam condenados em todas as acusações, as penas podem ultrapassar 40 anos de prisão. O desfecho do julgamento é visto como um marco para a responsabilização de autoridades envolvidas nos atos que ameaçaram a ordem democrática.