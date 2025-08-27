No Recife, Camilo Santana minimiza ausência de Raquel Lyra e faz elogios a João Campos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em nova visita a Pernambuco, Camilo faz gestos à Raquel e João, reforçando indefinição do governo Lula sobre apoios em Pernambuco para 2026

Em visita ao Recife, nesta quarta-feira (27), o ministro da Educação Camilo Santana (PT) fez gestos ao prefeito do Recife, João Campos (PSB) e à governadora Raquel Lyra (PSD), mantendo o cenário de indefinição sobre apoios do governo Lula na corrida eleitoral que se avizinha em Pernambuco.

A visita do ministro não contou com presença da governadora, assim como aconteceu na última vez em que Camilo esteve em Pernambuco, no último mês de julho, quando a vice-governadora Priscila Krause (PSD) representou a gestão estadual.

João Campos, por sua vez, esteve ao lado de Camilo durante todo o dia de agendas na capital pernambucana e recebeu elogios do ministro.

Ministro minimizou ausência de Raquel Lyra: "parceira importante do governo Lula"

Camilo, que foi governador do Ceará, minimizou a ausência da governadora nas agendas desta quarta-feira, apontando que "contratempos" acontecem e que espera por um novo encontro com Raquel Lyra. O ministro enfatizou que Raquel é "parceira importante" do governo Lula.

“A governadora Raquel é uma parceira importante, que esteve recentemente na solenidade do Prêmio Nacional do MEC da Educação Brasileira, e eu sei o que é a agenda de governador, eu fui governador e sei que às vezes acontecem alguns contratempos", disse.

"Mas vamos remarcar, já fiz várias agendas com ela e voltarei outras vezes aqui para poder construir agendas conjuntas, até porque a importância de olhar para a Educação é essa força da cooperação, do regime de colaboração entre o Estado, município e governo federal”, complementou.



Camilo faz elogios a João Campos

Durante a visita a capital pernambucana, Camilo participou de agendas ao lado do prefeito João Campos, a quem elogiou publicamente.

O ministro afirmou que o resultado das eleições em 2024 foram "reconhecimento do trabalho" de João à frente da gestão municipal, destacando o trabalho na educação municipal, citando, em especial, as ações para garantir vagas de creches na cidade.

"O resultado das eleições foi o reconhecimento do trabalho. Eu que fui também candidato à reeleição como governador do Ceará e sempre digo que a reeleição é um plebiscito quando a população vai avaliar a boa gestão ou não. Então eu quero parabenizar o prefeito e principalmente pelo olhar que ele tem pela educação", afirmou.

"Parabenizá-lo por uma ação que foi uma prioridade que ele colocou na gestão dele que é aumentar e garantir vaga de creches para as crianças aqui do Recife. Uma mãe sabe o que é ter uma creche para deixar o seu filho com segurança para ele poder trabalhar. Então o Brasil precisa ampliar muito ainda nas vagas de creche para garantir que as mães possam deixar seus filhos com segurança nas escolas", complementou.

