Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns em assalto neste domingo (24)
Senador declarou, nas redes sociais, que bandidos invadiram casa da família, no Rio de Janeiro, e perguntaram por dinheiro do ex-presidente Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, neste domingo (24), que a mãe e os avós foram feitos reféns durante assalto na casa deles em Resende, no Rio de Janeiro. Um vídeo foi publicado nas redes sociais.
"Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva. Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o 'dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós'", disse o senador.
Segundo Flávio, a casa foi completamente revirada durante o assalto. "Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô."
INVESTIGAÇÃO
Em nota à imprensa, a Polícia Civil do Rio de Janeiro declarou que realizou uma perícia no local e que está em busca de imagens de câmeras de segurança na região. Reforçou ainda que equipes seguem em diligência para identificar os autores do assalto.