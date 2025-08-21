Motorista de caminhão relata sequestro e perseguição policial em Caruaru
Motorista foi feito refém e forçado a deitar no carro dos assaltantes com uma camisa no rosto
Um motorista foi feito de refém em um roubo de carga próximo a Caruaru. O crime aconteceu a aproximadamente 5 a 10 quilômetros da cidade.
Ao contar a experiência, o motorista disse: "Um rapaz emparelhou o carro junto comigo, que é justamente esse dali, apontou a arma e mandou encostar o caminhão. Eu desci, outros entraram e eu fiquei de refém lá no carro."
Sobre o crime
Quando perguntado sobre o percurso, o rapaz disse: "Eu estava deitado com a camisa no rosto."
Segundo ele, os criminosos apenas queriam a carga e o caminhão e pediam a ele para ficar quieto.
O refém revela que não percebeu que estavam sendo perseguidos, pois estava deitado no carro.
Ele também afirmou que nunca tinha passado por uma situação dessa. O motorista comenta que dirige caminhões desde os 15 anos de idade e nunca tinha vivenciado algo similar.
