Motorista de caminhão relata sequestro e perseguição policial em Caruaru

Motorista foi feito refém e forçado a deitar no carro dos assaltantes com uma camisa no rosto

Por TV Jornal Publicado em 21/08/2025 às 17:14
Relato de Motorista Refém: Perseguição Policial e Roubo de Carga em Caruaru
Relato de Motorista Refém: Perseguição Policial e Roubo de Carga em Caruaru - TV Jornal

Um motorista foi feito de refém em um roubo de carga próximo a Caruaru. O crime aconteceu a aproximadamente 5 a 10 quilômetros da cidade.

Ao contar a experiência, o motorista disse: "Um rapaz emparelhou o carro junto comigo, que é justamente esse dali, apontou a arma e mandou encostar o caminhão. Eu desci, outros entraram e eu fiquei de refém lá no carro."

Sobre o crime

Quando perguntado sobre o percurso, o rapaz disse: "Eu estava deitado com a camisa no rosto."

Segundo ele, os criminosos apenas queriam a carga e o caminhão e pediam a ele para ficar quieto.

O refém revela que não percebeu que estavam sendo perseguidos, pois estava deitado no carro.

Ele também afirmou que nunca tinha passado por uma situação dessa. O motorista comenta que dirige caminhões desde os 15 anos de idade e nunca tinha vivenciado algo similar.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

