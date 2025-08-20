fechar
Política | Notícia

Quaest: 48% aprovam atuação de Lula no tarifaço e maioria diz que Eduardo Bolsonaro defende interesses próprios

Sete em cada 10 brasileiros afirmou que filho de Jair Bolsonaro defende interesses da própria família em atuação nos Estados Unidos

Por JC Publicado em 20/08/2025 às 8:39
Presidente Lula tem associado ações de Bolsonaro à taxação de Trump
Presidente Lula tem associado ações de Bolsonaro à taxação de Trump - RICARDO STUCKERT/PR

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20) mostrou que Lula e o PT (48%) são os personagens que estão tendo melhor atuação diante da tarifação imposta pelo presidente Donald Trump. Outros 28% afirmaram que Bolsonaro e seus aliados estariam fazendo o que é mais certo no embate.

A percepção de um melhor trabalho de Lula é maior entre os entrevistados que se classificaram como "lulistas", "esquerda não lulista" e "não tem posicionamento".

Já entre aqueles que se dizem "direita não bolsonarista" e "bolsonarista" foi o inverso: eles dizem que Bolsonaro e seus aliados estão se saindo melhor.

A pesquisa também mostrou que a aprovação do governo Lula (PT) repetiu a tendência de recuperação identificada no levantamento anterior, em julho, em meio às repercussões do tarifaço dos Estados Unidos, revertendo a sequência de quedas registrada entre dezembro e maio.

Em relação ao trabalho individual de cada ator político neste cenário, 46% dizem que Lula está agindo mal, empatados tecnicamente com os 44% que dizem que o presidente age bem diante do tarifaço.

Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro empataram com 55% dos eleitores afirmando que eles estão trabalhando mal nas negociações. 24% disseram que eles agem bem no episódio.

71% dos entrevistados afirmaram que Trump está errado em impor as tarifas por acreditar que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil. Mais da metade também disse que o americano não vai conseguir reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro.

A pesquisa Quaest em cenário nacional foi realizada presencialmente entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios, entrevistando brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Quaest: Eduardo Bolsonaro defende interesses próprios

A pesquisa Quaest também mostrou que sete em cada 10 brasileiros (69%) acreditam que Eduardo Bolsonaro (PL) defende apenas os interesses dele e da família Bolsonaro em sua atuação nos Estados Unidos após o tarifaço de Donald Trump.

Outros 23% dizem que o deputado federal licenciado defende os interesses do Brasil em suas tratativas. 8% não souberam ou não responderam.

A percepção de que Eduardo só defende os próprios interesses é numericamente maior entre "lulistas", "esquerdistas não lulisas" e "não tem posicionamento", mas também empata tecnicamente entre os eleitores de "direita não bolsonarista".

Somente entre os bolsonaristas puros a maioria (65%) acredita que o filho de Bolsonaro está defendendo os interesses do Brasil.

