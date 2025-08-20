Quaest: 48% aprovam atuação de Lula no tarifaço e maioria diz que Eduardo Bolsonaro defende interesses próprios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sete em cada 10 brasileiros afirmou que filho de Jair Bolsonaro defende interesses da própria família em atuação nos Estados Unidos

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20) mostrou que Lula e o PT (48%) são os personagens que estão tendo melhor atuação diante da tarifação imposta pelo presidente Donald Trump. Outros 28% afirmaram que Bolsonaro e seus aliados estariam fazendo o que é mais certo no embate.

A percepção de um melhor trabalho de Lula é maior entre os entrevistados que se classificaram como "lulistas", "esquerda não lulista" e "não tem posicionamento".

Já entre aqueles que se dizem "direita não bolsonarista" e "bolsonarista" foi o inverso: eles dizem que Bolsonaro e seus aliados estão se saindo melhor.

A pesquisa também mostrou que a aprovação do governo Lula (PT) repetiu a tendência de recuperação identificada no levantamento anterior, em julho, em meio às repercussões do tarifaço dos Estados Unidos, revertendo a sequência de quedas registrada entre dezembro e maio.

Em relação ao trabalho individual de cada ator político neste cenário, 46% dizem que Lula está agindo mal, empatados tecnicamente com os 44% que dizem que o presidente age bem diante do tarifaço.

Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro empataram com 55% dos eleitores afirmando que eles estão trabalhando mal nas negociações. 24% disseram que eles agem bem no episódio.

71% dos entrevistados afirmaram que Trump está errado em impor as tarifas por acreditar que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil. Mais da metade também disse que o americano não vai conseguir reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro.

A pesquisa Quaest em cenário nacional foi realizada presencialmente entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios, entrevistando brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Quaest: Eduardo Bolsonaro defende interesses próprios

A pesquisa Quaest também mostrou que sete em cada 10 brasileiros (69%) acreditam que Eduardo Bolsonaro (PL) defende apenas os interesses dele e da família Bolsonaro em sua atuação nos Estados Unidos após o tarifaço de Donald Trump.

Outros 23% dizem que o deputado federal licenciado defende os interesses do Brasil em suas tratativas. 8% não souberam ou não responderam.

A percepção de que Eduardo só defende os próprios interesses é numericamente maior entre "lulistas", "esquerdistas não lulisas" e "não tem posicionamento", mas também empata tecnicamente entre os eleitores de "direita não bolsonarista".

Somente entre os bolsonaristas puros a maioria (65%) acredita que o filho de Bolsonaro está defendendo os interesses do Brasil.