Francisco Alexandre é nomeado novo superintendente da Sudene pelo governo Lula
Chegada de Francisco na Sudene é fruto de uma articulação política do senador Humberto Costa (PT), que trabalhou para manter um pernambucano no cargo
Clique aqui e escute a matéria
O governo do presidente Lula (PT) nomeou, nesta sexta-feira (15), Francisco Ferreira Alexandre, de 62 anos, como o novo superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Ele substitui o ex-deputado federal Danilo Cabral, que foi exonerado do cargo no início deste mês. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.
Francisco é natural de Bom Conselho (PE) e está como segundo suplente da senadora Teresa Leitão (PT). Segundo o novo gestor, o objetivo no mandato é dar "continuidade e atuar em defesa dos interesses do nordeste em Pernambuco". Ele afirma que vai priorizar a atração de investimentos estratégicos, as políticas de desenvolvimento regional e as obras estruturais, como a Transnordestina. A data da posse ainda será marcada.
A chegada de Francisco na Sudene é fruto de uma articulação política do senador Humberto Costa (PT), que trabalhou para manter um pernambucano no cargo para garantir investimentos a Pernambuco.
A mudança ocorreu após o governador do Ceará, Elmano Freitas (PT), pressionar o governo federal pela saída de Danilo Cabral, que foi nomeado em julho de 2023, com o objetivo de beneficiar o trecho cearense da ferrovia Transnordestina, que recebe investimentos da entidade.
Quem é Francisco Ferreira Alexandre?
Francisco é executivo no setor financeiro e empresarial brasileiro. Ele é formado em Engenharia e Direito, com especializações pela Harvard, INSEAD, LSE, PUC-SP e PUC-RJ.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
É membro titular do Conselho Fiscal da Tupy S.A. desde 2023 e integra o Comitê de Pessoas e Governança da Invepar desde 2021.
Atuou em conselhos e comitês de grandes empresas como Vale, BRF e Kepler Weber. Foi Diretor da PREV e superintendente da BRF Previdência e servidor de carreira do Banco do Brasil por 35 anos.
Sobre a Sudene
A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) é uma autarquia especial, administrativa e financeiramente autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal.
Sediada em Recife (PE), é vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A missão da Autarquia é promover o desenvolvimento sustentável por meio do planejamento regional, do fomento ao setor produtivo, do estímulo à inovação, da parceria com a sociedade e da integração com diversos atores públicos e privados visando reduzir as desigualdades regionais e melhorar a qualidade de vida da população de sua área de atuação.
Entre as principais atribuições da Sudene estão a formulação de planos e diretrizes, além do apoio, em caráter complementar, a investimentos públicos e privados nas áreas de infraestrutura econômica e social, capacitação de recursos humanos, inovação e difusão tecnológica, políticas sociais e culturais.
Também é responsabilidade da instituição a promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural e a proteção ambiental do semiárido por meio da adoção de políticas diferenciadas para a sub-região.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />