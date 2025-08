Líderes da base de Raquel Lyra reagem à CPI contra o Governo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em nota divulgada à imprensa, líderes da base do Governo Raquel Lyra se posicionaram sobre a abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que visa investigar o contrato de publicidade do Estado. "Manifestamos nossa total solidariedade ao Governo de Pernambuco", diz a nota.

Encabeçada pela deputada Socorro Pimentel (UB), líder do Governo na Alepe, a nota ainda conta com a assinatura de outros seis deputados, levantando as bandeiras do PRD, Solidariedade, PSDB, MDB, PP e da federação PT/PV/PCdoB.

Confira a nota na íntegra:



Recebemos com indignação a instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar o contrato de publicidade do Governo do Estado e manifestamos nossa total solidariedade ao Governo de Pernambuco.

Confiamos no processo licitatório que foi conduzido pelo governo do Estado com transparência, dentro da legalidade, sob as regras da nova Lei de Licitações e acompanhado pelos órgãos de controle.

Assinam esta nota:

Deputada Socorro Pimentel - Líder do Governo

Deputado Joãozinho Tenório - Líder do PRD

Deputado Fabrízio Ferraz - Líder do Solidariedade

Deputada Débora Almeida - Líder do PSDB

Deputado Jarbas Filho - Líder do MDB

Deputado João Paulo - Líder da federação PT/PV/PCdoB

Deputado Henrique Queiroz- Líder do PP

CPI da Alepe

Ação da bancada de oposição, protocolada pela deputada Dani Portela (PSOL) e com a assinatura de outros 17 deputados, questiona a legalidade de um novo contrato de publicidade no valor de R$ 120 milhões anuais e, principalmente, a possibilidade de sua renovação por até 10 anos.

Em nota, o governo esclareceu que o contrato firmado tem uma vigência inicial de 12 meses. Ainda segundo a resposta do governo, a possibilidade de estender o vínculo por até 10 anos está amparada na nova Lei de Licitações (14.133/2021).