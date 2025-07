Moraes reage a sanções de Trump e diz não ter bens nos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi incluído na lista de sanções da Lei Magnitsky, utilizada pelos Estados Unidos

Clique aqui e escute a matéria

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou a interlocutores que as sanções financeiras anunciadas contra ele pelo governo dos Estados Unidos terão efeito prático parcial.

Segundo o ministro, a medida seria "inócua" no que diz respeito ao bloqueio de patrimônio, pois ele não possui bens ou aplicações financeiras no país comandado por Donald Trump.

A reação, vinda do círculo próximo ao ministro, é a primeira desde que ele foi alvo de sanções com base na Lei Magnitsky. Moraes também teria dito que não tem qualquer interesse em visitar os EUA, país onde sua entrada, assim como a de outros sete ministros do STF, já havia sido proibida anteriormente.

Restrições financeiras e a visão do STF

Apesar de Moraes não ter bens em solo americano, as sanções impostas pelos EUA têm outros efeitos práticos. A determinação proíbe que empresas e entidades ligadas ao ministro operem nos EUA e, mais importante, impede que bancos e operadoras de cartão de crédito realizem qualquer tipo de operação que o envolva.

Leia Também Entenda a Lei Magnitsky, citada por secretário de Estado dos EUA como possível ferramenta de sanção a Moraes

Dentro do STF, a atitude de Trump é vista como uma clara tentativa de intimidar a atividade judicial no Brasil, especialmente os processos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. A expectativa na Corte é de que outros ministros também possam se tornar alvo de sanções semelhantes.

Até o momento, tanto Alexandre de Moraes quanto o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, mantiveram o silêncio oficial sobre o caso. A única manifestação pública de um integrante do tribunal foi a do ministro Flávio Dino, que defendeu a soberania da Corte em uma postagem em seu Instagram.