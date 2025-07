Raquel Lyra autoriza recuperação de barragem e anuncia construção de cisternas no interior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dando início a uma extensa agenda no Sertão, a governadora Raquel Lyra entregou, nesta sexta-feira (25), duas ordens de serviço que vão transformar o acesso à água em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A primeira autoriza o início da recuperação da barragem Jazigo, que abastece milhares de famílias e está em estado de alerta para risco de colapso. A segunda marca a implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do distrito de Varzinha, incluindo comunidades vizinhas. Juntas, as obras somam mais de R$ 33 milhões em investimentos dentro do programa Águas de Pernambuco.

"O que fizemos aqui foi um trabalho muito sério para que pudéssemos fazer a recuperação dessa barragem. Esse trabalho temos feito em Pernambuco inteiro, não só construindo as barragens que lá atrás foram prometidas e ficaram pelo meio do caminho, como também recuperando barragens importantes como essa de Jazigo. Assinamos também a ordem de serviço da adutora de Varzinha, o maior investimento que nós temos na história de Pernambuco. São 8.500 pessoas diretamente atendidas pela adutora, que vão receber água na torneira, garantindo que saiam do sofrimento de não tomar banho, de não lavar roupa e de não cozinhar”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Construída em 1983, a barragem Jazigo tem capacidade de armazenar 15 milhões de metros cúbicos de água e atende principalmente ao setor de irrigação. A obra terá investimento de R$ 18,5 milhões e beneficiará cerca de 92 mil pessoas. De acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a estrutura está em nível de alerta, o que torna sua recuperação uma medida urgente para garantir segurança à população e ao entorno.

Também foi assinada a ordem de serviço para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Varzinha e das comunidades rurais de Sítio Barreiros, Roças Velhas e Sítio São José. Com investimento de R$ 14,79 milhões, a obra vai beneficiar mais de 8 mil pessoas, por meio da captação de um poço profundo perfurado em 2013, durante a crise hídrica que afetou mais de 1.400 municípios no Nordeste.

O Governo do Estado irá construir 4.654 cisternas em áreas rurais de 38 municípios pernambucanos. A iniciativa ocorre por meio de chamamento público, publicado na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (25) para atender às localidades afetadas pela estiagem. O investimento de R$ 40 milhões será aplicado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (SDA), para construção de cisternas que irão garantir o acesso à água para consumo humano, produção de alimentos e criação de pequenos animais das famílias que vivem em áreas rurais e comunidades tradicionais.

O projeto será implementado em 38 municípios pernambucanos, distribuídos entre as regiões do Sertão, Agreste e Zona da Mata. As cisternas beneficiarão prioritariamente famílias de baixa renda em zonas rurais, agricultores familiares e populações em situação de insegurança hídrica e alimentar. O projeto será executado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), dentro do Programa Cisternas. A previsão é de que as obras sejam concluídas em até 12 meses.

Já em Ouricuri, a governadora entregou 1.088 títulos de regularização fundiária a agricultores e agricultoras da região do Sertão do Araripe e do Sertão do São Francisco. As entregas reforçaram o compromisso da gestão estadual na regularização fundiária, dando a segurança e a garantia para os trabalhadores rurais. A ação é coordenada pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco (Iterpe), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca de Pernambuco.